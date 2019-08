Ormar + FÖLJ

Hitmakaren biten av skallerorm

Hämtades i ambulanshelikopter: ”Giftet är inget skämt”

avTorbjörn Ek

NÖJE 9 augusti 2019 12:56

Skallerormen gick till attack.

Hitmakaren Mike Posner fick föras akut till sjukhus med ambulanshelikopter efter bettet för att få vård.

”Jag fick motgiftet i tid”, skriver han på Instagram.

Hitmakaren Mike Posner, 31, fick föras akut till sjukhus i ambulanshelikopter efter att ha blivit biten av en skallerorm.

Posner, som ligger bakom hits som ”I took a pill in Ibiza” och ”Cooler than me” genomför just nu en vandring från USA:s östkust till västkust, men fick föras till sjukhus i veckan efter att precis ha passerat gränsen mellan Kansas och Colorado.

”Blev biten”

”Galen dag igår. Jag hade precis avverkat 16 miles (2,6 mil, reds anm) och siktade på åtta till (1,3 mil, reds anm) när jag blev biten av en skallerormsunge”, skriver han på Instagram och visar en video av hur han rullas genom sjukhuset fastspänd på en bår.









1 av 3 | Foto: AP Mike Posner.

Posner fick hämtas med ambulanshelikopter och föras med ilfart till sjukhus.

”Det där giftet är inget skämt. Jag kom till sjukhuset och fick motgiftet i tid”, skriver han.

Nu får han ta paus i vandringen för att tillfriskna under uppsikt av läkare. Han kommer inte kunna återuppta vandringen på flera veckor.

”Inte kunna gå på flera veckor”

”Jag blir kvar här i några dagar och kommer inte kunna gå på flera veckor, men jag njuter av luftkonditioneringen och den sköna sängen, har inte haft såna på ett tag hahaha”, skriver Mike Posner i Instagraminlägget.

Enligt Huffington Post är skallerormsbett sällan dödliga. Nyhetssajten citerar den amerikanska skogsmyndigheten som säger att färre än ett bett av 600 leder till döden och att en tredjedel av skallerormsbetten inte innehåller något gift.

Mike Posner inledde sin vandring över USA i april i New Jersey och hade tidigare räknat med att gå omkring 3,2 mil om dagen för att vara framme i Kalifornien i september. Men nu lär han få räkna med en viss försening.

