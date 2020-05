Lisbeth Salander får egen tv-serie

Lisbeth Salander är på väg att få en egen tv-serie.

Bakom satsningen står nätjätten Amazon.

Serien ska vara helt fristående från tidigare böcker och filmer, enligt tidningen Variety.

Författaren Stieg Larssons Millenniumserie är en exempellös svensk framgång, både i bokform och på vita duken.

Böckerna och filmerna kretsar kring journalisten Mikael Blomkvist och datahackern Lisbeth Salander. Med tiden har Salander tagit över som den verkliga centralfiguren, menar många.

– Det är epigoner till henne som man ser dyka upp både i litteratur och film, har förlagschefen Eva Gedin sagt.

Författaren David Lagercrantz, som skrev fortsättningen på Stieg Larssons trilogi, sa förra året att han trodde att Salander skulle leva vidare.

– Lisbeth Salander är för bra för att dö, sa han till SVT och berättade om utmaningarna som författare:

– Det har varit svårt eftersom det är en sådan ikonisk gestalt. Jag har varit skräckslagen inför att göra henne rättvisa men det har varit otroligt fascinerande att försöka lära känna henne. Samtidigt är poängen med henne att man aldrig riktigt lär känna henne, att hon är en gåta, sa David Lagercrantz till SVT.

Noomi Rapace i rollen som Lisbeth Salander.

Oklar framtid för projektet

Nu verkar han ha fått rätt. Lisbeth Salander kan få en helt egen tv-serie, enligt branschtidningen Variety. Än finns det inte särskilt mycket information, mer än att projektet går under namnet ”The girl with the dragon tattoo” som också är den engelska titeln på boken och filmen ”Män som hatar kvinnor”.

Projektet inte är tänkt som fortsättning på vare sig Stieg Larssons eller David Lagercrantz historier. I stället ska serien utspela sig i nutid i ett helt nytt sammanhang med nya karaktärer och helt ny story, enligt Variety.

Nätjätten Amazon är tänkt att producera serien tillsammans med filmbolaget Sony Pictures Television. Producerar gör Andy Harries som tidigare gjort Netflix-serien ”The Crown”, men än saknas både manusförfattare och skådespelare. Det är oklart när tv-serien, om den blir av, är tänkt att få premiär, skriver Variety.

Claire Foy var senast att spela Lisbeth Salander i "The girl in the spider's web".

