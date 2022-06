Marcus och Martinus om pengar, kärlek och galna fans

Därför har de aldrig haft flickvänner

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Marcus och Martinus Gunnarsen vill slippa stämpeln som barnstjärnor.

Men det är lättare sagt än gjort.

– Vi har blivit lite satta på plats och det är som att ”där är Marcus och Martinus”, men vi vill vidare, säger Marcus.

De ser ut som två helt vanliga, unga killar. En i vit, avslappnad skjorta och busiga lockar i håret. Den andra i svart skinnjacka och svart keps bak och fram.

Men de har levt långt ifrån vanliga liv. Marcus Gunnarsen, 20, och tvillingbrorsan Martinus Gunnarsen, 20, har redan hunnit stå på scenen i tio år, erhållit internationella priser för sin musik, turnerat Europa runt med Jason Derulo och vunnit både svenska ”Masked singer” och norska ”Lilla Melodifestivalen”.

Framgångarna har dock haft ett pris.

– Det är klart att vi har missat mycket, när vi haft det jobbet som vi har. Mycket av barndomen försvinner, säger Marcus.

helskärm Marcus och Martinus Gunnarsen 2022.

Att leka med kompisar, festa, eller uppleva studenttiden har inte funnits på kartan för tvillingarna.

– Vi har fått växa upp snabbare än alla andra, för det är ett jobb det här, även om det är ett roligt jobb. Det är ett svårt jobb, det är inte bara att gå ut och ha en konsert och sen åka hem igen. Vi har haft jobbdagar som vuxna män fast vi varit små pojkar, ibland längre jobbdagar ändå, säger Martinus.

När de får frågan om det verkligen är värt det svarar de samtidigt.

– Ja, hundra procent!

För de lever sin dröm. Att stå på scenen, sjunga, dansa, möta publiken, det är det bästa Marcus och Martinus vet.

– Vi vill göra det här resten av våra liv, säger Martinus.

Ingen tid för flickvänner

De befinner sig i Sverige för att lansera sin nya låt ”When all the lights go out”.

– Den handlar om hur viktigt det är att ha någon runt sig, någon som faktiskt betyder någonting, säger Marcus.

helskärm Marcus och Martinus 2016.

helskärm Marcus och Martinus på Gröna Lund 2016.

Att turnera 220 dagar om året är tufft. Både Marcus och Martinus säger att hade de inte haft varandra hade det blivit ett ensamt liv. Ingen av dem har heller någonsin haft en partner.

– Vi har aldrig haft tid till det eftersom vi reser runt hela tiden, säger Martinus.

Marcus känner samma sak.

– Om man ska ha flickvän så måste man också sätta av tid till den personen. Det ska vara en person som betyder mycket för dig och som du litar på och som du vill tillbringa mycket av din tid med. Och när vi då lägger mycket av den tiden på resor och på att jobba så känns det nästan bara dumt att skaffa flickvän. Man vill ju inte att den personen ska känna att den blir åsidosatt.

Coronapandemin blev den första tiden i hela deras vuxna liv då de bara kunde vara hemma. Martinus säger att det egentligen hade varit det perfekta tillfället att äntligen hitta kärleken, men då var det andra saker som satte stopp.

– Det går inte att bara sätta sig ned och säga ”nu ska jag träffa en flickvän”. Man måste hitta den där perfekta personen vid rätt tillfälle.

Så spenderas pengarna

Det var inte bara kärleken som pandemin satte stopp för. Även deras karriärer fick sig en törn.

– Vi har inte fått visa upp vår musik eller oss själva på samma sätt, säger Marcus.

helskärm Fansen skriker när Marcus och Martinus uppträder på ”Allsång på skansen 2016.

Sommaren 2020 skulle de åkt ut på en stor världsturné. Precis som allt annat ställdes det in.

– När allt plötsligt stannar av blir det ett tomrum och vi har lite halkat ned från där vi var. Nu måste vi börja vandringen uppåt igen, säger Martinus.

I och med pandemin så drabbades även deras ekonomi negativt. Enligt VG gick deras tre bolag med ett sammanlagt underskott på sju miljoner kronor före skatt i fjol. Intäkterna gick ned med elva miljoner kronor 2020 jämfört med året dessförinnan.

– Vi tjänar ju mest pengar på att ha konserter och det kunde vi ju inte ha, säger Martinus.

Han blir snabbt avbruten av Marcus.

– Vi kanske inte ska prata så mycket pengar, säger han artigt men bestämt.

Men ni är unga och har ändå redan tjänat så otroligt mycket mer pengar än de flesta andra i er ålder, trots en pandemi. Hur hanterar man så mycket pengar i så ung ålder?

– Man sätter allt på banken, svarar Marcus.

De vill inte gärna gå in på vilka summor de tjänar, och de ser nästan generade ut när pengar kommer på tal. Till slut berättar de ändå att de får mycket hjälp av deras pappa som ser till att de investerar pengarna i bra saker där de kan växa.

– Vi använder inte pengarna till massa sjuka saker, säger Marcus.

Martinus fyller i:

– Vi har faktiskt varit väldigt duktiga med våra pengar och sparat mycket. De ska ligga där tills vi verkligen behöver dem.

Fans uppsöker deras familjehem

De har investerat en del av pengarna i en lägenhet i Oslo. Men än så länge har de inga planer på att flytta dit själva, utan trivs bra hemma hos familjen i Trofors där de är uppvuxna.

Det enda negativa med att fortfarande bo hemma är att det är lätt för fansen att söka upp familjens hus.

– På somrarna är det kanske 5-10 personer varje dag som knackar på dörren, säger Martinus.

helskärm Marcus och Martinus 2018.

En del fans åker från andra länder i hopp om att få träffa sina idoler, trots att de så sällan är hemma. Grannar har vittnat om att de sett folk filma och ta bilder in genom fönstren.

För Marcus och Martinus blir det en jobbig situation.

– Vi kommer från en liten by med 800 invånare. Vi ser det som vårat viloställe. Vi älskar att möta fans överallt, men just Trofors, där vill vi kunna slappna av, gå klädda som vi vill, se ut hur vi vill. Vi vill kunna umgås med familjen, med vår lillasyster som vi inte träffar så mycket, säger Marcus.

De tycker också att det blir svårt att neka fansen till att ta en bild eller kramas, speciellt om det är någon som åkt från ett annat land för att få träffa dem.

– Det är svårt att säga nej. Våra fans är grunden till att vi gör det vi gör. Om vi inte tar hand om våra fans, Vilka är vi då? säger Martinus.

”Där är Marcus och Martinus”

Med sin nya låt så hoppas de på att göra gamla fans nöjda, samtidigt som de får visa upp en ny sida.

– Folk ser fortfarande på oss som barnstjärnor på grund av ”Elektrisk”. Det försöker vi komma lite bort från och vi vill gärna visa att vi vuxit upp, säger Martinus.

Marcus säger att det främst är i Skandinavien som de blivit placerade i facket ”barnartister”.

– Vi har blivit lite satta på plats och det är som att ”där är Marcus och Martinus”, men vi vill vidare.

Han lägger snabbt till:

– Ja, vi är ju fortfarande Marcus och Martinus, det är bara det att vi har vuxit, blivit äldre. Det är helt naturligt. Och vi vill bara visa den sidan för våra fans, och för de som inte är fans men som kanske gillar vår musik ändå.

helskärm Marcus och Martinus Gunnarsen.

Framtiden

När vi pratar om framtiden ler Martinus stort.

– Det har man tänkt på ibland. Det är så mycket som kan ske under dessa åren som ligger framför oss nu. Ny musik, nya möjligheter, resor, och kanske en flickvän någon gång längre fram, säger han och skrattar.

Marcus vill gärna flytta hemifrån någon gång och ge sig ut i världen. Men den dagen han skaffar en egen familj så finns det bara ett ställe som gäller.

– Då vill jag jag flytta tillbaka till Trofors. Jag vill att mina barn ska växa upp samma miljö som vi vuxit upp i. När man är ute och reser så mycket så uppskattar man verkligen den fina miljön och de fina människorna där, där vill jag att barnen också ska växa upp.