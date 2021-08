Johan Hedenberg: ”Det var hybrisvarning efter Varuhuset”

Skådespelaren om specialskrivna rollen, kvinnorna som jagade honom och livet på landet: ”Lever ett eremitliv”

helskärm Johan Hedenberg är aktuell i SVT-serien ”Deg”.

EKERÖ. Under många år lade Johan Hedenberg, 66, skådespelarkarriären halvt om halvt på is och tränade i stället travhästar.

I nya SVT-serien ”Deg”, premiär på måndag, har internationellt hyllade regissören Levan Akin specialskrivit en stor roll åt honom.

– Jag blev glad och omtumlad. Och man kan ta det både som en komplimang och en förolämpning, med tanke på hur rollfiguren är, säger han och skrattar.

Johan Hedenberg har lovat att bjuda på lunch när fotografen Lotte Fernvall och jag gör oss besväret att åka fyra mil ut till huset där han har bott i 26 år, vackert beläget på Ekerö, omgivet av hästhagar. ”Är ni allergiska mot något?”, undrar han i ett sms. ”Hon mot valnötter, jag gillar inte sill”, skriver jag tillbaka.

Snabbt kommer en bild tillbaka, på ett recept från en matsajt: Honungssill med valnötter. ”Bara att kasta det här då…”, skriver han.

Ett exempel på Johans drastiska humor. Vi får mycket av det under några timmars besök.

– Yngsta dottern har just flyttat till Oslo. Jag lever eremitliv här ute och ser knappt en människa på 14 dagar. Så jag kommer att prata mycket nu, säger han, och drar mängder av anekdoter från inspelningarna av drygt ett 60-tal filmer och tv-serier.

helskärm ”Åshöjdens BK”.

”Konstnärligt sett var det ju rena skämtet”

Johan Hedenberg fick ett stort genombrott i mitten på 1980-talet. Tv-serierna ”Åshöjdens BK”, ”Lackalänga” och ”Varuhuset” i SVT sågs av miljontals tittare.

”Åshöjdens BK”, efter Max Lundgrens (1937-2005) böcker, skildrade både det svenska samhället och hur en liten landsortsförening klättrade i fotbollsdivisionerna och fostrade en landslagsstjärna, spelad av Johan.

– Av allt jag gjort, är det nog den jag blir påmind om mest. Ser man serien nu, så är det fyrkantigt, långsamt, vi är för gamla, jag var 29 och skulle föreställa 17, 18. Men det hade någon sensmoral som folk gillade, man ska inte slå på den som är svag. Serien ligger mig varmt om hjärtat

– ”Lackalänga” däremot… konstnärligt sett var det ju rena skämtet.

helskärm Maria Olofsson och Johan Hedenberg i ”Lackalänga”.

Och ”Varuhuset”?

– Då blev man allmän egendom. Och det var hybrisvarning, det skenade i hjärnan, man sprang på krogarna och åt gratismat och bodde på Café Opera. Men jag drack inte, jag kan stå med ett glas en hel kväll. Många av kollegorna drack så de fick problem. Och det var mycket tjejer. Man blev uppraggad. Blev det snyggaste som fanns bara för att man var med i tv.

helskärm Johan Hedenberg under inspelningen av ”Varuhuset”.

helskärm Svante Grundberg, Björn Wallde och Johan Hedenberg på Café Opera.

”Man fick heta Johan von Hästbög”

Några år senare träffade han mamman till sina två döttrar. De levde ihop i 16 år. Och Johan började jobba som travtränare. Hästintresset fick han som ung.

– Hästar är de mest fantastiska djur som finns. Jag har ridit sedan jag var sex år. Fick rida gratis på Vällingby ridskola en gång i veckan för min pappa var reservofficer och höll lektioner där.

– Att rida i min generation på 1960-talet, då ansågs man så bögig att det knappt fanns. Man fick heta Johan von Hästbög, men att jag spelade fotboll i AIK uppvägde det lite grann.

Körde 80–90 lopp

Åren när han tränade travhästar, gjorde han vad han kallar ”brödjobb” som skådespelare och dubbade dessutom många tecknade filmer.

Körde du hästarna själv också?

– 80-90 lopp, kanske. Men hästarna blev för bra för mig, det var bättre att andra riktigt bra kuskar som kunde köra in pengar tog över. Alltså, Björn Goop och sådana, de är så bra, man blir bortfintad direkt av dem. Det är som att köra bil. Vi skulle ju inte ha en chans mot Kenny Bräck.

Johan hävdar att skådespeleriet aldrig riktigt varit ett kall för honom. Teaterhögskolan i Malmö (1978-1981) säger han ”var ingen bra period i mitt liv”. Han kände sig utanför jämfört med många av de andra som kom från akademiska hem. Blev mobbad av vissa lärare. Fick inte vara med i alla produktioner, men fick ändå senare jobb på Dramaten efteråt. Han ger ett exempel på vad han tycker visar på lärarnas inkompetens.

– När jag gick i ettan, fanns det en klass i trean som ansågs vara den sämsta som fanns. De ansågs bara bråkiga och värdelösa. Där gick Ann Petrén, Reine Brynolfsson, Johan Ulveson, Göran Forsmark (1955-2020), Philip Zandén… jag kan fortsätta. Där ser man vad det var för folk som stod för utbildningen.

”Kontroversiell”

Men får han bra erbjudanden, då har Johan nappat direkt. Så var det när han fick erbjudandet att göra huvudrollen i SVT-serien ”Poliser” (2006). Där spelade han en polisgrupps tongivande person. En som gärna tog lagen lite i egna händer.

– Då lade jag av med hästarna direkt. Serien blev uppmärksammad, var kontroversiell och kom kanske lite för tidigt. Den var väldigt modern, i svenska mått mätt. Jag fick åka på tv-galor där den nominerades till priser. Det skulle blivit en andra säsong, men… de gjorde ”Andra avenyn” i stället.

Sedan har det rullat på. Med tv-serier som ”Kungamordet”, ”Morden”, ”Bron”, ”Fröken Frimans krig”, ”Innan vi dör”, Johan Falk-filmerna och långfilmer som ”Mig äger ingen”, ”Rallybrudar”, ”Ted – för kärlekens skull”, ”Quick” och en hel del annat.

Och så ”Deg”, serien som startar på måndag i SVT. Helena af Sandeberg och Bianca Kronlöf spelar två kvinnor vars vägar korsas av en slump, när den förstnämnda, också av en slump, hittar 47 miljoner kronor från ett rån som Kronlöfs rollfigurs fängslade make har begått.

helskärm Kangas (Johan Hedenberg) i ”Deg”.

”Levan var väldigt krävande”

Johan spelar svärfar till Bianca Kronlöf. Och hans rollfigur Kangas har allt annat än rent mjöl i påsen…

– Min agent bad mig läsa manus. Det kom från ett håll jag inte brukar få erbjudanden från. Jag visste jag kunde göra rollen. De ville ha ett möte, jag sa till dem att jag gärna provfilmade. ”Behövs inte, vi har skrivit det för dig”, sa Levan Akin och Mattias Johansson Skoglund, som skrivit manus ihop med Sara Bergmark Elfgren.

– Levan sa till mig, på sitt mjuka sätt: Alla pratar gott om dig, men vi är inte intresserad av det trevliga, vi vill ha skiten men också någon som man inte kan låta bli att tycka om.

– Så är det ju: Kangas är någon slags tragikomisk figur och hans distanslöshet är en underskattad komisk tillgång. Jag känner till de där typerna från när jag jobbade på Svartsjökåken efter plugget. Där blev jag fångvaktare åt några av mina gamla skolkamrater.

– När vi spelade in ”Deg” så var Levan väldigt krävande. Han släpper inte igenom vad som helst. Men det kände jag redan när jag såg hans film ”And then we danced”. Det här är en regissör som har ett gehör för och är ute efter den absoluta tonträffen.

Fakta Johan Hedenberg Namn: Johan Hedenberg.

Ålder: 65.

Bor: Hus på Ekerö utanför Stockholm.

Familj: Två utflugna döttrar, snart 19 och 27 år.

Aktuell: I SVT-serien ”Deg”, premiär på måndag. Läs mer

Johan Hedenberg om…

… sina kvinnliga motspelare i ”Deg”:

– Bianca Kronlöf är lika jävla skitbra som i Ronnie Sandahls norska film (”Svenskjävel”, 2015). Och Helena af Sandeberg gör väl sitt livs roll här. Så fruktansvärt bra hur hon pendlar mellan hybris och depression på bara några sekunder. Att ena sekunden se ut som en självmordsbenägen äldre kvinna som håller på att gå sönder, för att i nästa ögonblick se ut som i Timotej-reklamen. Hon hade fått en Emmy om det varit en amerikansk serie.

… att spela Ted Gärdestads far Arne i filmen om popstjärnans liv:

– Det är lite grann skrivet som en karikatyr. Sista inspelningsdagarna satt en flicka i produktionen, hon skulle praktisera där. ”Arne var min farfar”, sa hon. Sedan berättade hon att han var väldigt märklig. Jag tänkte att jag kanske inte är helt fel ute i mitt porträtt då, tänk om hon hade sagt att han var snäll och omtänksam.

– Jag var lite bekant med Ted. Han spelade med oss i tv-laget. När han kom till matcherna mådde han inte bra, var väldigt medicinerad. Men så fort han kom i kontakt med bollen blev han som en annan människa. Vilken bollbegåvning!

(Som ung var han rankad tvåa i tennis i Sverige i sin åldersgrupp, den enda som slog honom var Björn Borg)

helskärm Sven Melander och Johan Hedenberg på kändisfotbollsjippo 1990.

… att låtsas vara med i fotbollslandslaget i tv-serien ”Åshöjdens BK”:

– Vi satt på en avbytarbänk vid sidan av den riktiga i en vänskapslandskamp mot Mexiko. När Mats Magnusson gjorde mål, fick jag springa in och jubla. Sedan klippte de ihop det på något sätt. Men i mexikansk tv direktsändes matchen. Där lär kommentatorerna ha blivit väldigt förvånade när en avbytare sprang in och jublade för ett mål han inte var inblandad i.

– Förre förbundskaptenen Georg ”Åby ” Ericson spelade förbundskapten i tv-serien. Han satt bredvid mig på bänken och sa att ”på min tid, hade du fått spela fem, tio minuter mot slutet, det var ju ändå ingen viktig match”. Tror inte han tyckte om den dåvarande efterträdaren Lars ”Laban” Arnesson…

… ”Arn”-filmerna som gjordes 2007-2008:

– Det känns som jag är den enda skådis som inte var med i dem, trots att jag är expert på hästar. Nå'n gubbe kunde jag väl ha fått gjort. En producent ringde mig några månader före inspelningsstart och undrade om jag kunde lära några skådespelare att rida. Fuck them, jag skrattade bara, det går inte på så kort tid. Att rida med svärd och grejer på ett halvt ton häst, det är livsfarligt. Jag sa till dem att det finns bara en som kan det, Joakim Nätterqvist, han är från en ryttarsläkt, praktiskt taget född i sadeln.

Publisert: Publicerad: 28 augusti 2021 kl. 20.44