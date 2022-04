Madeleine Martin: ”Jag var livrädd för boxning”

helskärm Madeleine Martin gör huvudrollen i ”Lea”.

Hennes liv är supertrassligt. Men boxaren Lea Ferrara vägrar ge upp drömmen om att fightas om VM-titeln.

Madeleine Martin, 30, spelar titelrollen i nya SVT-serien ”Lea”.

– Förr var jag livrädd för boxning. Tyckte det var läskigt och farligt. Rollen har förändrat mitt liv. Nu vet jag hur gott det är mentalt att jobba med sin kropp, säger hon.

SVT-serien drar igång på måndag. Sex avsnitt om Lea Ferrara och hennes kamp för att erövra EM-bältet och kanske få en match om VM-titeln. Men boxningsvärlden är tuff. Hennes hänsynslösa ex-manager (Emil Almén) har henne fortfarande i ett järngrepp. Nuvarande managern Sam (Ralph Carlsson) håller sig inte heller alltid på rätt sida av lagen. Expojkvännen Adrian (Joel Spira), även pappa till Leas son, är också en strulig typ.

Och där finns rykten om läggmatcher, dopningspreparat och en civilutredare inom polisen (Jennie Silfverhjelm) gör sitt bästa för att avslöja det.

Efter de tre avsnitt jag sett, känns det som allt kommer att gå åt helvete för seriens huvudpersoner?

– Bra, säger Madeleine Martin, skrattar och fortsätter:

– Det är där man ska vara efter de avsnitten.

Vad fick dig att ta rollen?

– Jag blev uppringd och ombedd att provfilma. Läste manus och tyckte det var bra. Jag visste att Joel Spira var klar, honom ville jag jättegärna jobba med.

”Är ganska rädd för att slå mig”

Och vem är Lea Ferrara för dig?

– En person som är så himla övertygad om vem hon är, vart hon ska, hon är beredd att gå över lik för det, hon är gränslös. Samtidigt är hon mamma. Å ena sidan vill hon visa sitt barn att man kan komma hur långt som helst om man jobbar riktigt hårt och gör det man tror på. Å andra sidan sker det lite på barnets bekostnad. Lea vet att hon har en skada. Får hon en smäll på fel ställe kan hon dö och lämna sonen moderslös. När ska man ge upp sin dröm? Det där var en väldigt spelbar fråga för mig, som jag tänkte på under hela inspelningen. Gör hon rätt eller fel?

Madeleine Martin var inte intresserad av boxning innan inspelningen.

– Jag var livrädd. Tyckte det var läskigt och farligt. Jag är ganska rädd för att slå mig, är en ganska klumpig person.

Nu kastade sig Madeleine in i stenhård träning innan inspelningen. Tio månader med en pt, personlig tränare, tio månader på en boxningsklubb.

– Motståndaren i första matchen spelas av en riktig MMA-fighter. Jag var livrädd.

helskärm Madeleine Martin i SVT-serien.

Skadade sig under inspelningen

Fick du några skador?

– En hel del. Slog av en bit av en tand, bröt ett litet ben i högerhanden och hade en benhinneinflammation som dröjde innan den släppte. Jag är glad det inte blev värre…

Hon säger att rollen har förändrat hennes liv på så sätt att hon fortsätter träna, om än inte i samma utsträckning.

– Jag har upptäckt hur gott det gör mentalt. Att komma i kontakt med sin kropp underlättar även för att komma i kontakt med sina känslor.

Hon gillar tuffa utmaningar. Under inspelningen av ”Breaking surface” (2020) tillbringade hon och Moa Gammel Ginsburg åtta timmar om dagen under vatten i tre veckor – trots att Madeleine inte tycker hon är särskilt bra på att simma.

Annars känner nog folk mest igen henne från två ”Snabba cash”-filmer. Eller Avicii-videon till ”Addicted to you”.

– Man blir ju lite förvånad när det kommer fram någon på ett fik i Italien och känner igen en, på grund av den, säger hon och skrattar.

Namn: Madeleine Martin.

Ålder: 30.

Bor: Stockholm.

Familj: Sambo.

Aktuell: Dramaserien ”Lea” har premiär måndag 25 april i SVT1. Där spelar hon en boxare.

Just nu tittar jag på: ”Jag kom ganska sent in på ”Taboo” (2017) på Netflix. Bra skådespelare. Det sticker också ut, när det gäller mask och kostym. Det är två svenska regissörer som har gjort den. Jag har inte alltid varit någon Tom Hardy -fan, folk har tjatat om hur snygg han är, men… nu förstår jag hans storhet. Han är modig och full i fan”.



