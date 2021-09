Graafs olyckliga blåmärke: ”Fuktbehandling som gick fel”

Väckte uppmärksamhet under pressträffen – erkände snabbt lögnen

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Hon mumlar något om att ett strykjärn ramlat ner i hennes ansikte.

Men snart avslöjar Magdalena Graaf själv lögnen under pressträffen.

– Nej jag har inte blivit misshandlad, jag har bara gjort en liten skönhetsgrej, säger hon och gapskrattar.

Magdalena Graaf väckte lite uppståndelse när hon kom till pressträffen för Kanal 5 :s och Discovery+:s pressträff för den kommande realityserien ”The island”.

Snabbt smet hon in till make up-artisten och bad denne att sminka över ett distinkt blåmärke under ena ögat. Hon hörde sägas att ett strykjärn ramlat ner i ansiktet på henne. Under Aftonbladets intervju ber hon också fotografen att helst ta bilder från en annan vinkel, för att dölja den lätta svullnaden.

helskärm Översminkat. Blåmärket efter Magdalena Graafs skönhetsbehandling anas knappt.

helskärm Magdalena Graaf visar hellre upp sin andra sida tills blåmärket har lagt sig.

Men när Aftonbladet frågar vidare erkänner hon lögnen direkt.

– Jag ljög först för jag orkar inte hålla på och berätta att jag var självfixerad, säger hon och skrattar.

– Jag hittade på det här med strykjärnet, men jag får nog säga det ändå, för alla bvara: Vad är det som har hänt?”. Nej, jag har inte blivit misshandlad. Jag har bara gjort en liten skönhetsgrej.

Var som en krokodilhandväska i huden

Efter att ha tillbringat två veckor på en öde ö i Stilla havet under inspelningen av ”The island”, med saltvatten och sandstränder, regnstormar och utan tillgång till fuktkrämer kände Magdalena Graaf att hon ville ge sig själv en liten uppfräschning.

– Jag har gjort en profiling där man får fukt under huden. Efter att jag kom hem från ön har jag fått klippa av mig håret, det har blivit så förstört av allt saltvatten och sen när man har varit i solen och salt och utan hudkrämer och grejer. När jag kom hem var jag som en krokodilhandväska och då finns det en grej där man sätter in fukt under huden. Då är det små stick och så blev det fel, säger hon och pekar mot den lilla rodnaden under huden.

Du tänkte inte på att det var pressdag idag?

– Det här var förra veckan, så det har inte försvunit, det är så jäkla typiskt. Jag tänkte strykjärnet... nä, det där låter som en misshandelskvinna. Och jag är så dålig på att ljuga också. Nej det är en fuktbehandling som gick fel.

”The Island” väntas ha premiär senare i år eller i början av nästa år.

