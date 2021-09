Maria Montazami spred munsår bland kändisarna

Flera drabbade under inspelningarna

Maria Montazamis munsår ställde till under inspelningarna av svenska ”The Island”.

I ”Skavlan” berättar hon hur det gick till när hennes munsår spred sig bland deltagarna.

Under augusti spelades den svenska versionen av realityserien ”The Island” in. Kändisar som influencern Magdalena Graaf, sångerskan Lisa Ajax, Hollywoodfrun Maria Montazami, läkaren Mikael ”Soldoktorn” Sandström och komikern Klas Eriksson skulle i två veckor överleva på en öde ö utanför Panama. Under inspelningen fick de varken mat eller vatten från produktionen utan de skulle försöka överleva helt själva.

helskärm ”The Island” kommer sändas på discovery+ och Kanal 5.

Maria Montazami om munsåret

När Maria Montazami gästar ”Skavlan” berättar hon hur tufft det var att klara sig i vildmarkerna, helt isolerade från omvärlden. Hon berättar också att hon drabbades av ett rejält munsår, vilket ställde till det för både henne och de andra deltagarna.

– När killarna öppnar en kokosnöt blir man ju jätteglad och då ska man ju ta en klunk, och sedan ger man ju den till alla, berättar hon i ”Skavlan”.

Efteråt blev hon rädd att hon skulle ha spridit herpes till de andra deltagarna.

– Men alla drack och det var ingen som sa någonting. Så jag hoppas att ingen har fått någon sjukdom, säger Maria Montazami.

Erkännandet

Programledaren Fredrik Skavlan skämtar om att ett helt gäng svenska kändisar nu går omkring med munsår. Först skrattar Maria Montazami åt det hela men sedan erkänner hon att det faktiskt var fler som drabbades av munsår.

– Klas Eriksson fick också ett, men hans försvann, säger Maria Montazami.

”Skavlan” sänds på fredagar klockan 21.00 på SVT och på SVT play.

