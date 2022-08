Khloé Kardashian har fått sitt andra barn

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Khloé Kardashian och hennes ex, basketspelaren Tristan Thompson har fått sitt andra barn via surrogatmamma. Arkivbild.

Det blev en pojke. Khloé Kardashian, 38 och hennes ex, basketspelaren Tristan Thompson, 31 har fått sitt andra barn via surrogatmamma, skriver Daily Mail. Detta bekräftar en representant till familjen via Page Six.

Kardashian och Thompson har dock inte blivit tillsammans igen. Paret har dejtat fram och tillbaka mellan 2016 och 2021 och har sedan tidigare dottern True, som är 4 år.

Paret bestämde sig för att skaffa barn med en surrogatmamma förra året innan de bröt upp i vintras.