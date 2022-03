Slet mikrofonen ur händerna på John Cleese

Obekvämt när stjärnan skämtade om kolonisation

Humorikonen John Cleese blev fråntagen sin mikrofon vid en paneldiskussion.

Han krävde skadestånd från Italien och Frankrike för att ha ockuperat Storbritannien.

– Mitt folk har också varit förslavat, sa han.

Monty Python-grundaren John Cleese, 82, är inte främmande för provokativ humor. Tvärtom. Men i helgen gick han lite för långt, enligt många.

Tillsammans med en rad kända komiker deltog han i ett panelsamtal kallat ”John Cleese in conversation” under South by Southwest-festivalen i Austin, Texas.

Obekvämt

När afroamerikanske komikern Dulcé Sloan, känd från satirprogrammet ”The daily show”, kom in på kolonisation blev det samtalet mer och mer obekvämt, rapporterar Hollywood Reporter.

John Cleese ville ha det till att Storbritannien, som är en känd kolonialmakt, också varit offer.

– Att låtsas att en sida var värre än en annan – du vet att britterna har varit slavar två gånger, eller hur, sa han.

helskärm Dulcé Sloan.

Han fortsatte:

– Människor blir så tävlingsinriktade när det kommer till förtryck. Vi, engelsmännen, var förtryckta av romarna i 400 år.

De övriga panelmedlemmarna skruvade på sig och Dulcé Sloan sa:

– Jag vill inte tävla om vem som har fått kämpa mest.

John Cleese ville dock inte släppa ämnet.

– Jag vill ha skadestånd från Italien.

När panelen sedan öppnade upp för att börja prata om judarnas situation kände sig Dulcé Sloan nödgad att ta ifrån John Cleese hans mikrofon.

– Jag räddade en komiker vars karriär jag respekterar, sa hon.

Behöver inte frysa

Som avslutning, när han fått mikrofonen tillbaka, sa Cleese:

– Saken är den att jag kommer att vara död snart. Därför är jag för global uppvärmning – jag vill inte behöva frysa igen, sa han.

– Det kommer du inte behöva göra, dit du är på väg, sa moderatorn Dan Pasternack enligt Hollywood Reporter.

