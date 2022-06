Maja Kristina Strömstedt: ”Klart att jag blir ihopkopplad med pappa”

helskärm Maja Strömstedt.

Maja Strömstedt har slagit sig ihop med låtskrivarlegendaren Jörgen Elofsson.

Nu släpps första singeln ”Neighborhood”.

– Vi har haft ett fantastiskt samarbete under hela pandemin, säger hon till Aftonbladet.

Maja Strömstedt, dotter till Agneta Sjödin och Niklas Strömstedt, har sysslat med musik i många år. Hon har satsat hårt och var på väg att flytta till Los Angeles för en storsatsning när pandemin slog till.

Istället för att lägga sig och deppa tog hon mod till sig och kontaktade låtskrivarlegendaren Jörgen Elofsson som bland annat har skrivit kronprinsessan Victorias bröllopslåt ”When you tell the world you’re mine”, Britney Spears ”Sometimes” och hits till artister som Westlife och Celine Dion.

– Jag tog kontakt med Jörgen via mitt skivbolag. Vi hade ett möte och han är en fantastisk låtskrivare så jag blev jätteglad att han ville jobba med mig, säger Maja Kristina, som är hennes artistnamn, och fortsätter:

– Jag åkte ut till honom och spelade upp lite musik som inte var släppt och han blev superintresserad. Efter det började vi skriva och vi har haft ett fantastiskt samarbete under hela pandemin.

Första singeln heter ”Neighborhood” och handlar om ett uppbrott. Enligt Maja ett specifikt sådant.

– Ja, det gör det. När jag skriver låtar så utgår jag från mig själv för att det ska kännas äkta. Så det är ett riktigt uppbrott och ett riktigt område det handlar om. Men jag vill inte säga vilket område för då blir det så himla uppenbart vem det handlar om och det ska han inte ha. Så viktig ska han inte få känna sig, säger Maja Strömstedt och skrattar.

”Klart jag blir ihopkopplad med pappa”

Hon förklarar att hon hämtar idéer och energi från sina mörka sidor snarare än de ljusa.

– Jag ser mig överlag som en ganska positiv person, men jag har ångesttankar som många andra. Men jag tror att jag kan vara så positiv till vardags för jag tar de tunga känslorna och gör dem till låtar istället. Det blir som terapi och en ventil. Man blir som sin egen psykolog.

helskärm Maja Kristina med pappa Niklas Strömstedt.

Mamma heter som sagt Agneta Sjödin och pappa är Niklas Strömstedt, ett arv som skulle kunna skapa hinder för en ung person med artistambitioner.

– Jag skrev min första låt när jag var sju år. Jag hade väl ingen karriärplan då, men jag har alltid älskat musik och drömmen har alltid varit att hålla på med musik. Men det är klart att jag blir ihopkopplad med pappa och det är en utmaning på många sätt. Folk kommer med åsikter, men det har aldrig varit något som har gjort att jag inte har velat ägna mig åt musik.

Hur mycket feedback får du från pappa?

– Jag skulle säkert kunna få hur mycket jag ville, men jag har varit mån om att min pappa ska vara min pappa. Sedan har jag frågat om råd och jag har spelat mina låtar för honom. Han säger vad han tycker och oftast tycker han det är bra.

”Mån om att de ska vara mamma och pappa”

Säger han även om han tycker det är mindre bra?

– Det gör han och det uppskattar jag för då vet jag att när han säger att någonting är bra så menar han det. Det är rätt skönt, men jag har varit mån om att även om mina föräldrar är offentliga personer så ska de bara få vara mamma och pappa.

Även mamma Agneta hejar på sin dotter.

– Hon är supportande och även om hon inte sysslar med musik aktivt som pappa gör så är hon intresserad och säger vad hon tycker. Det tycker jag är skönt.

Kommer det någonsin att bli en duett med pappa?

– Det tror jag väl inte, men man ska aldrig säga aldrig. Inte just nu… Han är också så mån om att jag ska vara min egen artist. Han vet att det kan vara lite knepigt utan att behöva förknippas för starkt med honom.