Vinnarlaget gnetade sig ifatt, ifrån och vann – efter katastrofal start

Trägen vinner.

Efter en katastrofal start, gnetade sig vinnarlaget tillbaka, plockade in poäng för poäng, gick förbi och ifrån och vann till sist för att en av dem kände till författaren vars bok givit namn till en godissort.

Jonatan Unge är onekligen ett unikum som deltagare i tv:s frågelekar.

Han kan sitta eller halvligga bredvid sin tävlingspartner. Verka totalt frånvarande och/eller ointresserad.

Eller så är alltihop, kanske mer troligt, bara ett spel för galleriet.

För det rör sig snabbt i huvudet på honom och han har kunskaper om det mesta.

På första resmålet Alingsås var han och kollegan Cecilia Düringer helt ute och cyklade och fick noll poäng. Räddningen var att Patrik Arve och Irena Pozar inte var mycket bättre. Båda lagen kammade noll på musikfrågan. Det skämdes framför allt musikern Arve för.

Sedan skärpte Unge och Düringer till sig. Tog resmålen Kampala, Ugandas huvudstad, och Brighton på höga åtta respektive klart godkända sex poäng. Tog full pott på fyra av sex delfrågor. Och vann Närmast vinner.

De kom ifatt, gick förbi och ifrån poängmässigt.

Inför första delfrågan om Brighton hade motståndarna fortfarande en teoretisk chans att komma ifatt. Frågan gällde vad ett godis, en pepparmintsstång som finns i Brighton hette. Då tillfogade Kristian Luuk informationen att det fanns en bok med samma namn.

Cecilia Düringer var ensam om att känna till Graham Greene-romanen ”Brighton rock” (som även filmats två gånger) och då var matchen avgjord.



helskärm Cecilia Düringer och Jonatan Unge.

Så bra var lagen:



Cecilia Düringer/Jonatan Unge. Hon är lärare, läroboksförfattare och programledare för ”P3 Historia” sedan starten 2017. Han är stå upp-komiker, poddare och har varit skådespelare i flera komiska tv-serier. Är också provokativ krönikör i Aftonbladet. Har tävlat tidigare i ”På spåret” med sin mamma Cecilia Hagen. Vann nyligen frågeleken ”Alla mot alla med Filip och Fredrik” i Kanal 5/Discovery+, ihop med Hanna Hellquist.

Vann för att de efter en katastrofal inledning, var bra både på resmålen, delfrågorna och Närmast vinner. Duon kompletterar varandra bra rent kunskapsmässigt.



helskärm Patrik Arve och Irena Pozar



Patrik Arve/Irena Pozar. Han är musiker som släppt musik under namn som Nya Krösus och Swedish Tiger Sound, men mest känd är han förstås som en av medlemmarna i Teddybears. Hon är journalist och chefredaktör för den digitala tidningen Veckorevyn. Hon var nominerad till Stora journalistpriset för hur hon förvandlade tidningen till något nytt. Skriver också krönikor i Expressen.

Svag inledning. Svaga på delfrågorna, tog bara full pott på två av dem och då var ett av svaren som gav tre poäng en ren chansning. Men de är charmiga och underhållande.



helskärm Sahara Hotnights släpper album i samband med sin medverkan i ”På spåret”

Så bra var musiken:



Sahara Hotnights. Efter många års ”paus” gör de nu come back och släpper nytt album i samband med sin medverkan i programmet. Som av en händelse…

Utan att nå upp till Olle Ljungströms nerviga original från 1995, var deras delvis lätt omarrangerade, i en lite mer traditionellt rockig version, ”Norrländska präriens gudinna” riktigt bra.

The Cures ”Friday I'm in love” från 1992 är en av gruppens mest poppiga hits. Blev lite mer sensuell och spännande med Tove Styrke ihop med Sahara Hotnights.



Några andra spaningar:

Kvällens replik:

– Jag lärde mig supa 30 dagar på raken, som minderårig. Patrik Arve minns sin språkresa till Eastbourne nära Brighton.

Efterdyningar:

Jag skrev att förra veckans program var säsongens bästa hittills. Några läsare/tittare höll med mig. Betydligt fler gjorde det inte. Det är kanske gnällspikarna som hör av sig, vad vet jag.

Kontentan av kritiken var att Hanna Hellquist och Ina Lundström var två gapiga och störiga kvinnor. Att de fick hjälp av att det var så många musikfrågor, som skräddarsydda för dem. Och så ifrågasatte flera om det inte var dags att byta ut Kristian Luuk och Fredrik Lindström.

Flera stycken föreslog ”Vinterstudion”-duon André Pops och Yvette Hermundstad som ersättare.

