”Dallas buyers club”-regissören hittad död

Dödsfallet beskrivs som ”oväntat” – Jean-Marc Vallée blev 58

helskärm Jean-Marc Vallée har avlidit, 58 år gammal. Arkivbild.

Jean-Marc Vallée har hittats död i sin stuga under julhelgen, rapporterar New York Times.

”Dallas buyers club”-regissörens publicist har bekräftat dödsfallet och beskriver det som oväntat.

Dödsorsaken har ännu inte meddelats.

Den kanadensiske filmskaparen Jean-Marc Vallée är död, rapporterar New York Times. Vallée, som blev 58 år gammal, är bland annat regissören bakom flerfaldigt Oscarsnominerade ”Dallas buyers club” och de hyllade tv-serierna ”Big little lies” och ”Sharp objects”.

Enligt New York Times hittades den kanadensiska regissören död i sin stuga utanför Quebec under julhelgen. Jean-Marc Vallées publicist Bumble Ward bekräftar dödsfallet för New York Times och skriver enligt tidningen att hans död var ”oväntad”, men gav ingen mer information om dödsorsak eller fler detaljer om dödsfallet.

Jean-Marc Vallée fick sitt genombrott med dramakomedin ”C.R.A.Z.Y.” 2005. Han nominerades till en Oscar 2014 i kategorin bästa regi för ”Dallas buyers club”, och såväl huvudrollsinnehavaren Matthew McConaughey som birollsinnehavaren Jared Leto tilldelades varsin statyett.

Vallée regisserade den första säsongen av ”Big little lies”, med bland andra Reese Witherspoon, Nicole Kidman och Alexander Skarsgård i rollerna. För den belönades han med en Emmy.

helskärm Jennifer Garner, Matthew McConaughey, Jean-Marc Vallee och Jared Leto på premiären av "Dallas buyers club".

