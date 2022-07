Dave Chappelle avbokades i sista stund

helskärm Dave Chappelle har fått kritik för att ha skämtat om transpersoner. Arkivbild.

Bara timmar innan den amerikanske komikern Dave Chappelle skulle uppträda i Minneapolis på onsdagskvällen ställde arrangören in hans framträdande, skriver The New York Post.

The First Avenue, där framträdandet skulle ha ägt rumt, har fått kritik för bokningen och på onsdagen meddelade man i ett uttalande att avbokningen grundar sig i viljan att leva upp till sina ambitioner att erbjuda en ”säker plats” för sin publik.

Dave Chappelle har anklagats för transfobi efter att ha skämtat om transpersoner i sin show ”The Closer”. Förra året samlades ett hundratal personer utanför Netflix huvudkontor i Los Angeles i protest mot komikern.

Onsdagens framträdande flyttades till The Varsity Theatre i samma stad.