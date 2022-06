Amber Heard om ”Aquaman 2”-ryktena efter rättegången

Tillbakavisar uppgifterna om att hon kickats från storfilmen

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Amber Heards team tillbakavisar alla rykten om att hon skulle ha kickats från ”Aquaman 2” – och ersättas med en ny skådespelare.

– Felaktigt, okänsligt och smått vansinnigt, säger stjärnans talesperson till People.

Ryktena har cirkulerat på nätet under några veckor.

Under tisdagen publicerade Hollywoodbloggen Just Jared uppgifter om att källor bekräftat att Amber Heard skulle ha petats från rollen som Mera i ”Aquaman 2”. Just Jared hävdade också att flera scener med filmens huvudrollsinnehavare Jason Mamoa och Nicole Kidman skulle spelas in på nytt med en ny skådespelare i den roll som Heard gjort i ”Aquaman” och ”Justice league”.

Därefter har Just Jared uppdaterat sin artikel med motstridiga uppgifter från andra källor som hävdar att Heard fortfarande kommer ha en liten roll i den kommande storfilmen.

En talesperson för Amber Heard tillbakavisar också nu ryktena om att hon skulle ersättas med en annan skådespelare i ”Aquaman 2”.

– Ryktesspridningen fortsätter, som den har gjort från dag ett. Felaktigt, okänsligt och smått vansinnigt, säger stjärnans talesperson till People.

helskärm Amber Heard.

Filmen redan inspelad

Filmbolaget Warner Bros har ännu inte kommenterat uppgifterna.

TMZ lyfter fram att Amber Heard redan har spelat in sina scener och inte själv kan påverka hur mycket hon syns i den slutliga filmen. Hon har redan fått betalt, två miljoner dollar, motsvarande omkring 20 miljoner kronor, för sin medverkan och filmbolaget har därmed uppfyllt sin del av avtalet.

Uppgifter från förhandsvisningar av filmen för olika testpubliker har gjort gällande att Amber Heards insats i filmen redan klippts ner betydligt och att hon i den versionen som visats inte synts mer än i tio minuter av filmen.

Tidigare i juni föll domen i den uppmärksammade rättegången mellan Amber Heard och Johnny Depp där det tidigare äkta paret stämt varandra för förtal. Juryn gick i första hand på Johnny Depps linje och dömde Amber Heard att betala 15 miljoner dollar i böter till honom. Även Depp fälldes för förtal och ska i sin tur betala två miljoner dollar i skadestånd till henne.

Amber Heard har tidigare sagt att hon vill överklaga domen.