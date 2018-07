Sångerskans hårda kamp för att få livet tillbaka

– Jag stod och sjöng med en gitarrist på Västerlånggatan i Gamla Stan när jag var 17-18 år och en man stannade till och lyssnade på varenda låt. Jag minns att jag undrade varför han stod där så länge. Det visade sig vara en amerikan på besök och han sa att han tyckte min röst var fantastisk. Sedan berättade han att han spelade i stan och ville ringa oss kl. 20.00 samma kväll. Prick på slaget ringde han och sa att han fixat biljetter och ville träffas efteråt för att jag skulle möta hans manager. Sen sa han: ”Oh, by the way, I'm playing at a place called Globen with a musician called Sting”. Det visade sig att det var Vincent Colaiuta, en av världens främsta trumslagare.