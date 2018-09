80-talsstjärnan gör comeback på finlandsfärja

Namn: Norma Sabrina Salerno

Född: Den 15 mars 1968 i Genua, Italien

Yrke: Artist, glamourmodell, tv-värd och skådespelare.

Bakgrund: Gjort låtar som ”Boys (summertime love)”, ”All of me (boy oh boy)”, ”My chico”, ”Like a yo-yo”, ”Gringo”, ”Siamo donne” och ”Call me” (med Samantha Fox). Sålt 20 miljoner plattor.

Familj: Gift, och har en 13-årig son.