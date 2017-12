Kapten Röd får Globen att gunga



1 av 2 | Foto: Stefan Jerrevång Kapten Röd i Globen.

Kapten Röd ändrar om i musikbranschen med sin "Hundralappen"-spelning.

Den fartfyllda kvällen går i glädjen och solidaritetens tecken.

Plats: Globen, Stockholm. Publik: 8706. Längd: 90 minuter. Bäst: "In kommer ting", "Saknade vänner", "När solen går ner" och "Ju mer dom spottar". Det finns mycket att välja på. Sämst: Det finns inte mycket att välja på. Läs mer

idigare i veckan besökte Kapten Röd årets upplaga av Musikhjälpen. Han berättade att många gratulerat honom till konserten i Globen. "Men vem som helst kan hyra Globen. Det gäller ju att faktiskt få dit folk också", sa han då.

I våras släppte Kapten Röd, eller Björn Nilsson som han egentligen heter, ny musik för första gången på fem år. Sen åkte han Sverige runt med sin "Hundralappen"-turné där samtliga biljetter kostade en hundring. Detta för att så många som möjligt skulle få se Kaptenen — "oavsett storlek på plånboken". Nu kom turen till Stockholm.

Globen-publiken plockar snabbt upp sina telefoner för att fånga ögonblicket 34-åringen går upp på scen. "Vilken syn!", ropar han. Det stora folkhavet jublar.

Kapten Röd sjunger i förtvivlan om samhällets orättvisor, vädjar till politikerna om att se ända ut till förorterna. Han sjunger om livslång vänskap och om vänner som gått bort för tidigt. Globen släcks ner men tänds snabbt upp av publikens telefoner igen. "Jag kommer aldrig glömma den synen jag såg nu", säger huvudpersonen.

Men det blir aldrig lika stort som när glädjen är i fokus. Särskilt under låtar som "In kommer ting", "Du e la go" och "När solen går ner", tillsammans med Aki från rapgruppen Labyrint .

"Det är många i musikindustrin som inte gillar detta för att vi ändrar reglerna". Bandet börjar spela "Ju mer dom spottar", med hjälp från Syster Sol som lyfter låten — och taket — ytterligare. Globen hamnar i extas och jag känner hur det gungar under stolen. Låt oss hoppas att musikindustrin får ta del av Kapten Röds glädje och solidaritet länge till.

