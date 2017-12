Fansens hämnd mot Kylie Jenner



1 av 2 | Foto: TT Kylie Jenner.

När Kylie Jenners graviditet inte bekräftades på juldagen blev fansen rasande.

Nu har de kommit på ett knep för att få henne att berätta om den eventuella tillökningen.

”Om alla avföljer henne slår jag vad om att hon avslöjar graviditeten snart.” skriver en av många upprörda följare på Instagram .

Familjen Kardashians julkort släpps enligt tradition på juldagen, och i år var förväntningarna extra höga. Under hela december har familjen, känd från tv-serien ”Keeping up with the Kardashians”, visat bilder och ledtrådar från fotograferingen. Enligt många fans har allt pekat på att Kylie Jenners graviditet skulle avslöjas den 25 december, men de blev besvikna. På julkortet syntes inte ens stjärnan till.

”25 dagar av besvikelse” skriver ett fan på Kris Jenners Instagram under julkortet.

Tappar följare

Många känner sig lurade och hämnas nu genom att avfölja Kylie Jenner på Instagram.

”Ni har lurat oss alla. Jag avföljer!” skriver en upprörd följare under julkortet.

Flera andra hakar på och hoppas nu att det ska leda till att graviditeten snart avslöjas.

”Vi borde alla avfölja Kylie tills hon lägger upp en bild på sin gravidmage.”

”Om alla avföljer henne slår jag vad om att hon avslöjar graviditeten snart.”

”Folk är trötta på att vänta på det stora avslöjandet. Jag och flera andra fans avföljer Kylie på grund av detta.”

