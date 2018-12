Sesame Street + FÖLJ

Svor Grover i den amerikanska tv-serien ”Sesam”?

NÖJE 28 december 2018 18:38

Ett avsnitt från den amerikanska tv-serien ”Sesam” har delat fansen i två läger.

Ena sidan påstår att han droppar f-ordet i ett klipp. Den andra menar att karaktären blir oskyldig anklagad.

Sedan TMZ tog upp frågan i en artikel har analyser rullat in på sociala medier.

I ett avsnitt som publicerades nyligen kan Grover ha tagit sin blåa karaktär lite för långt, eftersom det låter som att han svär på ”Sesame Street”, skriver nöjessajten.

Vissa tror att muppen Grover säger: ”Move the camera, yes, yes, that sounds like an excellent idea.”

Medan andra är övertygade om att han säger: ”Yes, yes, that’s a f*cking excellent idea.”













1 av 5 | Foto: Richard Drew / AP SCANPIX SWEDEN Grover.

