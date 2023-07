Sator, Alla mot alla och Markus countrylista gör sommaren

BORLÄNGE. Ligger sedan en vecka tillbaka på ett sofflock i Dalarna och har inget mer än banala semesteriakttagelser att komma med.

Så här följer en lista med just sådana.

Bjurmans iakttagelser från semesterns sofflock

1 . Markus Larssons lista med de 100 bästa countrylåtarna är en sann kulturgärning – och resultatet av en alldeles enastående arbetsinsats. Men Kiruna-Larry och jag kommer debattera den resten av våra liv och jag envist hävda att det är självklart att Hank Williams ”I’m so lonesome I could cry” ska vara etta. Och Louvin Brothers ”Keep your eyes on Jesus” tvåa.

2. Det går inte att förstå hur ni står ut med reklamavbrotten i svensk tv. Amerikanska diton försätter inte precis själen i brand de heller, men de är i alla fall skonsamt kortfattade. Fan, här hinner man ju glömma vad det är man egentligen försöker titta på.

3. I’d rather drink than talk! En lördagkväll reser jag mig faktiskt ur soffan och går på Alive – Borlänges nya, småskaliga och fina rockfestival. Där spelar Sator, som jag såg för första gången i samma stad för ganska exakt 39 år sedan, och de är precis så svinbra som man blir när man spelar ihop i fyra decennier. Just ”I’d rather drink than talk” – en helig psalm för alla som vill bli lämnade ifred vid bardisken – träffar med sådan kraft att den omedelbart blir Sommarens Låt.

helskärm Sator spelar på Borlänges nya rockfestival Alive, och är så svinbra som man blir när man spelar ihop i fyra decennier, skriver kolumnisten.

4. IK Brage går upp i år.

5. Lisa Magnussons ”And just like that”-sågning i DN hör till det bästa jag läser i min sommarsoffa. ”Politiskt korrekt buskis”, kallar hon den famösa uppföljaren till ”Sex & the city” och det är ju alldeles oerhört träffande.

6. Att just Christian Gustafsson, till vardags på Barometern och Oskarshamns-tidningen, gör en så lysande podd-dokumentär om Hultsfredsfestivalen förvånar inte alls. Christian är en sann stjärna riksmedia borde upptäckt och värvat för länge sedan. Själv vill jag plötsligt bo en natt på Hulingen, svepa en slaktarsup och lyssna på…Carter The Unstoppable Sex Machine. Eller An Emotional Fish.

helskärm Lisa Magnussons sågning av ”And just like that” i DN hör till det bästa Per Bjurman läser i sommarsoffan.

7. Apropå Markus Larsson tycker jag han borde varit sommarpratare i år. Liksom Johanna Frändén. Och Oisin Cantwell. Och Marcus Leifby. Och Britta Svensson. Och Kristofer Andersson.

8. Getingar och bin ser man i princip aldrig på Manhattan. Varför kan det inte vara likadant här?

9. Alla-mot-alla-repriser sent om kvällarna är en lisa för den jetlaggade. Men Janne Josefsson driver med oss, visst gör han? Så lite KAN han väl inte veta?

10. Det regnar onödigt mycket.

helskärm ”Alla mot alla” med Filip och Fredrik.

ORSAKER TILL EXTAS

Sator – I’d rather drink than talk (Klassiker)

– Som sagt: Sommarens låt, från och med nu.

Ulf Lundell – Vardagar 8 & 9 (Romaner)

– Släpp mej fri, höll jag på att utbrista. Det går ju inte lägga ifrån sig de här delarna. Heller.

Brennen Leigh – Ain’t through honky tonkin’ yet (Album)

– Årets countryalbum.