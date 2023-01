Tristan Thompsons mamma plötsligt död – stöttas av Khloé Kardashian

Exparet har flugit till Toronto tillsammans

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Tristan Thompsons mamma Andrea dog hastigt på torsdagen efter en hjärtinfarkt, uppger TMZ.

Nu har basketstjärnan flugit till Toronto – där han får stöd av sitt ex Khloé Kardashian.

Andrea Thompson, mamma till basketproffset Tristan Thompson, 31, fick en hjärtinfart i sitt hem i Toronto på torsdagen. Hon togs akut till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda, rapporterar TMZ.

Nu har Tristan Thompson rest till Kanada tillsammans med sitt ex Khloé Kardashian, 38, som han har två barn tillsammans med, uppger en källa för Entertainment Tonight.

Enligt personen kommer även Kim Kardashian och Kris Jenner att delta på Andreas begravning.

– Khloé stod Tristans mamma väldigt nära, och som med vilken partner, vän, och så vidare som helst, så kommer familjen alltid vara först på plats för att ge stöd, speciellt i en så här tuff tid, säger en annan källa till sajten.

Gjorde slut efter otrohetshärva

Tristan Thompson och Khloé Kardashian började dejta 2016, och hade sedan ett tumultartad av-och-på-förhållande fram till slutet av 2021.

De gjorde slut under uppmärksammade former när det kom fram att Tristan Thompson fått barn med en annan kvinna, samtidigt som han och Khloé väntade sitt andra barn via surrogat.

helskärm Khloé Kardashian.