Svenska Evin Ahmads nya serie mest sedd i USA

Uppdaterad 11:22 | Publicerad 10:53

Den svenska skådespelaren Evin Ahmads nya tv-serie är just nu den mest sedda på Netflix i USA. ”Who is Erin Carter?” fick 13,2 miljoner tittare under seriens första dagar och gick därmed om ”Depp vs Heard”, uppger Variety.

Den nya amerikanska Netflix-ettan handlar om en utvandrad brittisk lärare med mystiskt förflutet, Erin Carter, som spelas av Evin Ahmad. Rollen är hennes största hittills i en engelskspråkig serie.

I Sverige har hon bland annat setts i ”Snabba cash” och i filmatiseringen av ”Ett öga rött”.