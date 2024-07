Ernst Kirchsteiger ger kärlekslivet högsta betyg: ”Ja, ja, ja!”

Tv-profilen sätter plus på livet

Publicerad 2023-10-07

Femmorna haglar när Ernst Kirchsteiger sätter plus på livet.

Men högst betyg av allt får kärleken till barnbarnet.

– Jag kan längta efter henne ibland så jag får ont, säger han.

Han är tillbaka i rutan.

Efter en välbehövlig paus syns nu Ernst Kirchsteiger, 65, i TV4:s program ”Hemma med Ernst” igen.

Aftonbladet har tagit tempen på den folkkära tv-profilen. Så här många plus sätter han på livet just nu:

Karriär

– Om jag får se min karriär inifrån mig själv så tycker jag att den ligger på en stark fyra.

Vad är det som saknas för att det ska bli full pott?

– Jag tänker att det är bäst att det finns några procent kvar att önska för det ger mig motivation framåt.

Hälsa

– Det är faktiskt en femma. Jag mår toppen, toppen, toppen just nu. Det brukar jag göra efter en sommar. Det här att låta solen finnas och man blir lite varm i nacken när man sitter någonstans. Och också hur man äter på sommaren tycker jag, det blir liksom mer tomater och mindre annat. Efter sommaren när man går in i hösten så är min erfarenhet att min kroppkaka mår toppen.

Kärlekslivet

– Jaså det vill du veta, haha. Jag vill nog säga fem. Det är ju dels kärleken mellan Ulla och mig, men just nu befinner jag mig också i en kärleksbubbla med mitt barnbarn, med mina barn, deras familjer. Just nu är det väldigt starkt kärleksljus i mitt liv som jag är klok nog att vända upp hela min kropp emot för att ta emot så mycket som möjligt. För att det finns ett övermått av kärleken i vår familj just nu. Och det är jag så glad över. Och det här lilla barnbarnet... Hur söt kan en unge vara?

Har det gett dig extra mycket kärlek i livet det här att få ett barnbarn?

– Ja, ja, ja! Hon är så... Vet du, jag kan längta efter henne ibland så jag får ont. Jag har inte längtat efter någonting så mycket sen jag var barn tror jag. Jag blir så ”var är hon, var är hon?” Och sen kanske man tar lite sådana där facetimesamtal och så är hon där och så känner jag mig alldeles nöjd efteråt. Att vara så nära ett litet barn ändå. Det är någonting som jag har hört berättelser om, hur mycket det ger och så vidare. Många säger att barnbarn är livets efterrätt. Det tycker jag inte är fallet i mitt liv, för jag tycker fortfarande att jag håller på med huvudrätten. Jag är nog inte i någon efterrättsposition än. Däremot så är mitt barnbarn kryddan i min huvudrätt.

expand-left helskärm Ernst Kirchsteiger är nöjd med både kärlek och ekonomi.

Ekonomi

– Ja, alltså då måste jag säga att det är en femma. Jag är så nöjd med den balans som råder just nu. Väldigt nöjd.

Vad är det som gör att du känner dig nöjd?

– Jag är väldigt dåligt ekonomidriven egentligen. Det intresserar inte mig så. Jag önskar att jag var skitintresserad och hade mycket koll på debit och kredit och sådant. Men jag är inte det. Det som motiverar mig i livet är inte jakten på pengar. Jag har sett exempel på att mycket pengar gör människor förvirrade.

Du har lite lagom med stålar då, om jag tolkar det rätt?

– Ordet lagom, det där svenska ordet... Men jag är nöjd, jag är jättenöjd.

Framtidsplanerna

– Jag är sugen på framtiden av många anledningar. Med risk för att det blir mycket femmor så får framtiden en femma. Då handlar det om en privat framtid. Sedan är jag kanske lite tveksam inför vart vi är på väg med mänskligheten, det är en annan sak. Men om man tittar lite privat och de som finns runt omkring mig så tycker jag att framtiden är ljus. Jag vill tro att framtiden är ljus i alla fall.

”Hemma med Ernst” sänds tisdagar 21.00 på TV4 och på TV4 play.