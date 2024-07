10 000 vill bli Smashing Pumpkins nya gitarrist

La ut öppen annons på Instagram

TT

Publicerad 2024-01-17

share-arrow Dela unsave Spara

Över 10 000 personer har ansökt om att bli Smashing Pumpkins nya gitarrist.

Högen med auditionsband är så stor att åtta personer jobbar heltid med att hitta en ersättare till Jeff Schroeder.

Sökandet efter en ny gitarrist till The Smashing Pumpkins pågår för fullt och intresset är stort, för att inte säga massivt.

Sedan annonsen publicerades i början av januari har över 10 000 ansökningar strömmat in, skriver bandet på X.

Den amerikanska gruppen lade i början av januari ut en öppen annons på Instragram där aspiranter uppmanas att mejla in sitt musikaliska cv.

expand-left helskärm Jeff Schroeder har lämnat The Smashing Pumpkins och intresset för att ersätta honom är stort. Arkivbild.

Åtta personer jobbar heltid med ansökningarna

Högen med auditionsband är nu så stor att åtta personer jobbar heltid med att gå igenom kandidaterna och vaska fram en ersättare till Jeff Schroeder, som lämnade bandet i höstas efter 16 år.

Den nye gitarristen kommer att få några månader på sig att komma in i matchen innan The Smashing Pumpkins inleder sin Europaturné. ”The world is a vampire”-turnén har premiär i Birmingham i Storbritannien den 7 juni och följs av ytterligare 22 spelningar. Inga stopp i Skandinavien finns inplanerade.