Artisten Doris Svensson är död – blev 75 år gammal

Gjorde ”Did you give the world some love today baby”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

Artisten Doris Svensson, känd som enbart Doris, är död, rapporterar Göteborgs-Posten.

Hon är främst känd för hiten ”Did you give the world some love today baby”.

Doris Svensson blev 75 år gammal.

Doris Svensson dog på ett äldreboende i Göteborg i söndags efter en tids sjukdom, bekräftar anhöriga för Göteborgs-Posten.

Under sin karriär gick hon under artistnamnet Doris och på 1960-talet sjöng hon bland annat med rockbanden Strangers, Paces och Plums.

Hon släppte sitt första – och enda – soloalbum ”Did you give the world some love today baby” 1970, som innehöll hitlåten med samma namn.

Blivit en klassiker

Albumet sålde dock inte särskilt bra, och Doris lämnade artistkarriären bakom sig.

Men skivan har kommit att bli en klassiker och 1996 återutgavs albumet på CD. Flera av låtarna har därefter förekommit i diverse reklamer och vinjetter.

Doris valdes in i Swedish Music Hall of Fame 2018 i sällskap med bland andra Ted och Kenneth Gärdestad, Broder Daniel och Europe.