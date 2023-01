Mejla Jan-Olov Andersson

Comeback för populära paret ”Jossar”

Publicerad: Mindre än 40 min sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

Jason Diakité och Marcus Samuelsson är tveklöst ett av de färgstarkaste paren i ”På spåret”.

Men när en tidigare vinnarduo, ”Jossar”, var tillbaka, var de tämligen chanslösa.

Inget snack om saken:

Den skånske kända artisten och stjärnkocken från New York är tveklöst ett av den här säsongens färgstarkaste par. Och då menar jag inte bara kläderna. De är charmiga, roliga och har gott humör även när det går lite halvdant. Men vad hjälper det när ”Jossar” är tillbaka.

Det smeknamnet fick Johar Bendjelloul och Josefin Johansson av Kristian Luuk under någon av de tidigare säsonger de har varit med.

2017-2018 vann de. 2018-2019 förlorade de semifinalen knappt. 2019-2020 fick de rätt mycket stryk i finalen av Parisa Amiri och Gunnar Wetterberg.

I den här matchen var de lite som ett fotbollslag som liksom bara ”mal på” mot ett lite sämre motstånd.

helskärm Fredrik Lindström och Kristian Luuk.

Var två poäng bättre på alla resmålen Jakarta, Trelleborg och Oxford. Där är de väldigt bra på att para ihop vitsiga ledtrådar med sin allmänbildning. Drog två 8-poängare.

Var sex poäng bättre på delfrågorna. Förlorade faktiskt bara en fråga, när Jason Diakité visste att de flatbottnade båtar man stakar sig fram på i Oxfords kanaler heter punt.

Förlorade dock lite oväntat Närmast vinner, då de trodde att Waterloo, där det berömda slaget stod 1815, låg i Nederländerna i stället för Belgien.

Men det spelade ingen roll. ”Jossar” drog ifrån snabbt och hade nästan hela tiden ett avstånd på minst sex poäng, till sist vann de med 38-29.

Så bra var lagen:

helskärm Jason Diakité och Marcus Samuelsson



Jason Diakité/Marcus Samuelsson. Marcus är född i Etiopien, men adopterades till Sverige som 3-åring. Växte upp i Göteborg, men bor sedan länge i New York där han driver hippa krogen Red Rooster i Harlem. Har fått äran att laga mat till Barack Obama när han var president. Har skrivit böcker och gjort tv om mat. Jason växte upp i Lund, med amerikanska föräldrar. Är känd som en av våra största hiphop-artister under namnet Timbuktu. Skrev hyllad självbiografi som han även gjort scenföreställning av.

29 poäng är i gränslandet mellan och plus. Jag väljer det lägre betyget, då de nog hade behövt chansa som de gjorde i förra matchen för att ha en chans.

helskärm Johar Bendjelloul och Josefin Johansson



Johar Bendjelloul/Josefin Johansson. Han är prisbelönad journalist som jobbat både på radio och i tv. Efter några år på Dagens Nyheter är han nu tillbaka på Sveriges Radio och Dagens Eko. Hon är författare, komiker, sångare, artist och programledare i radio och tv. Hon har släppt musik under artistnamnet Josefinito och då har Bendjelloul gästspelat och rappat på tyska.

Tillsammans har de tävlat i ”På spåret” tre gånger och vunnit en gång.

Ett tävlingspar som på ett ovanligt lyckat sätt passar ihop kunskapsmässigt. Och som också är rätt roliga.

Så bra var musiken:

Smith & Tell



Smith & Tell. En popduo som består av Maria Jane Smith och Victor Thell. Har två album bakom sig. Deras låt ”Forgive me friend” har nästan spelats 100 miljoner gånger på Spotify.

Tacklade först Van Halens ”Jump” från 1984. Smith & Tell gjorde den på ett modernt halvfräckt sätt. Bättre än originalet, faktiskt, tycker jag. Hårdrockarna Van Halens största hit är inte särskilt hård och låter numera rätt bedrövligt mossig.

Tog sig sedan an Supergrass-hiten ”Alright” från 1995, med Moneybrother vid sångmikrofonen. Gjorde även den bättre än originalet. Anders Wendin, som han heter på riktigt, har en betydligt mer distinkt och kraftfull röst än Supergrass-sångaren Gaz Coombes.

Moneybrother

Några andra spaningar:

Jag förstår inte riktigt varför Kristian Luuk inte kan ge den där extra ledtråden som han slänger ur sig precis innan lagen ska svara, kring de där sekunderna av en insmugen musikslinga, innan lagen får försöka uppfatta den via musikframförandet. Tror det var beskrivningen av serien snarare än tonerna, som gjorde att Josefin Johansson kände igen ”Line of duty”.

Artistframträdandena brukar vara väldigt snygga. Så varför fick Moneybrother så ofta sjunga sin låt i mörker?