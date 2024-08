”Robinson”-Magnus om tiden i fängelset: ”Höll på att dö”

Vändningen: ”Kände mig fri”

Publicerad 2023-11-21

”Robinson”-Magnus har varit med om många tragedier.

Till slut tog missbruket över och han hamnade i fängelse.

– Jag höll verkligen på att dö vid de sista återfallen, säger han.

”Robinson”-deltagaren Magnus Kannerbro, 53, har tidigare berättat för Aftonbladet om sitt missbruk som tog fart när han bara var 13 år gammal.

I kvällens avsnitt berättar han att han har tre bröder som dött, att både hans mamma och pappa gått bort och att han under åtta års tid förlorade en bästa vän varje år.

– Så där blev alkoholen en lösning för mig, tills jag hittade haschet och då började jag använda det varje dag. Det livet jag levde, jag levde inte jag överlevde, säger han i programmet.

Magnus Kannerbro.

Ville kväva känslorna – hamnade i fängelse

Men efter tio år som nykter hände fler tragiska händelser i Magnus liv.

– Och där helt plötsligt så var jag hemma hos en kompis och tog ett återfall, och sedan tog jag droger varje dag, i ett år tills jag åkte fast och hamnade i fängelse, säger han i avsnittet.

Till Aftonbladet berättar Magnus att hans ”beroendepersonlighet” hade tagit över och att denna ville kväva hans känslor.

– Från början var huvudsyftet att jag inte skulle känna känslor, för jag tyckte att känslor var så fruktansvärt farliga och det kändes som att: ”Om jag dör, då slipper jag känna mer”, säger han.

”Höll verkligen på att dö”

Men att åka fast och hamna i fängelse skulle komma att bli vändningen i Magnus liv.

– När jag hamnade i fängelset nu sista gången, så kände jag när jag blev inlåst att: ”Äntligen, nu är det över”. För jag höll verkligen på att dö vid de sista återfallen, och jag visste där och då att jag kommer aldrig att ta någonting mer, säger han.

Han berättar att han efter fyra månader i fängelset kom till en anstalt där han fick börja ett tolvstegsprogram. När han tänker tillbaka till tiden på anstalten är det ett minne som väcker starka känslor hos Magnus.

– Jag kommer ihåg när jag skulle få böckerna som gjorde att jag kunde påbörja programmet, säger Magnus blir märkbart berörd.

– Jag får in böckerna på en eftermiddag, sen så låser de in mig i min cell 19:45... Jag vet att jag nästan har ett år kvar att sitta på anstalten, men när jag fick in böckerna och visste att jag skulle börja med det och att det skulle förändra mitt liv så var det första gången jag kände mig fri.

Orden som förändrade livet

Under behandlingsprogrammet fick Magnus även höra ett citat som gjorde livsförändringen lättare.

“Det är jätteenkelt att tillfriskna och förändras, det enda man behöver göra är att ändra allt”, stod det i en bok.

– Det är de bästa orden jag hört i mitt liv. Det var verkligen början till min förändring, säger Magnus i ”Robinson”.

De senaste tio åren har Magnus jobbat på sig själv och säger att han omger sig med människor som hjälper honom. I dag mår han bra och trivs med sin tillvaro.

– Men om inte jag går uppåt för den här rulltrappan som går sakta baklänges nedåt så kommer jag till slut att hamna därifrån jag kom, säger Magnus och säger att han varje dag jobbar för att bli bättre.

Robinson sänds måndag till torsdag klockan 19.30 på TV4 och på TV4 play.