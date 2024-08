Platt fall i ”På spåret” – men far och son Apelgren var underhållande

Jan-Olov Andersson om tredje avsnittet

Upp som en sol, ner som en pannkaka.

Även om de faktiskt avancerade vidare, blev det platt fall för far och son Apelgren i deras andra match i ”På spåret”.

Man lär sig saker av att titta på SVT:s ”På spåret”. Som till exempel att man kanske inte ska dra förhastade slutsatser med utgångspunkt från en enda match.

”Känns som att Apelgren-familjen mycket väl kan vara med och tävla om slutsegern”, skrev jag efter första matchen, där de besegrade Christopher Garplind och Emma Peters med 42-34.

De klippte ett resmål (Bogota) på tio poäng, var väldigt duktiga på alla delfrågor och var dessutom hela tiden underhållande.

Nu mötte de sportprofilssyskonen Jennifer och Johan Kücükaslan och efter deras förlust mot Garplind/Peters med 26-29, skrev jag att det närmast behövdes ett mirakel för att de skulle besegra Apelgrenarna i Grupp 1:s sista match.

Och så vann syskonen med 29-23.

expand-left helskärm Jennifer och Johan Kücükaslan drar på 10.

Man börjar inse att det väl är som en av Hollywoods främsta manusförfattare, William Goldman (1931-2018), skrev i sin bok ”Adventures in the screen trade”, apropå detta att förutse hur saker och ting skulle bli (i hans fall om filmer skulle bli framgångsrika eller inte):

Nobody knows anything!

Peter och Hector Apelgren var fortfarande underhållande och tog betydligt fler poäng än motståndarna på delfrågorna, men var helt kass på resmålen. Hittade inte fram till Dubai förrän på 2 poäng och kammade noll på Newcastle, där gissade de på Bristol.

Där avgjordes matchen, när Jennifer Kücükaslan främst verkade vara den som kom fram till rätt svar redan på 10 poäng.

expand-left helskärm Jennifer och Johan Kücükaslan.

Så bra var lagen:

Jennifer Kücükaslan/Johan Kücükaslan. Två syskon som är välkända profiler via tv:s sportsändningar, i konkurrerande kanaler. Hon för fotbollssändningarna i Viaplay, han ses i olika sportsändningar i SVT. Hon är även med i Kanal5:s ”Alla mot alla med Filip och Fredrik”, där hon tävlar med Erik Blix.

Inte särskilt höga poäng, totalt. Ändå vinst och det tredje plustecknet får de för hur snabbt Jennifer klippte resmålet Newcastle på 10 poäng. Det avgjorde matchen. Kommer ändå sist i Grupp 1.

expand-left helskärm Hector och Peter Apelgren.

Peter Apelgren/Hector Apelgren. Far och son. Peter är komiker och konstnär. Även regelbundet skådespelare i till exempel filmen ”Tårtgeneralen”, julkalendern om familjen Knyckertz och tv-serien ”Solsidan”. Har gjort shower med sin fru Anna Mannheimer. Hector har jobbat med radio och tv, gjort reklamfilmer och poddar.

23 poäng är lågt, på gränsen till ett plus i betyg. Nu vann de ju ändå trots allt Grupp 1 tack vare höga poäng i första matchen. När alla lagen hade varsin seger, blev det totalpoängen som avgjorde. Garplind/Peters var sammanlagt bara två poäng efter. Så det kan räcka till avancemang till semifinal som bästa grupptvåa.

expand-left helskärm Jill Johnson.

Så bra var musiken:

Jill & the Johnsons. Husband som nu tackar för sig efter tre program.

”Askan är den bästa jorden” är en av Markus Krunegårds populäraste låtar och Jill Johnson gör den elegant till sin, med lite annorlunda arrangemang och för att hon och Markus sjunger väldigt olika.

”Romeo and Juliet” är en riktig Dire Straits-klassiker från 1980. Har streamats en kvarts miljard gånger på Spotify. Jag föredrar absolut Mark Knopflers lite raspiga röst och gitarrplockande, men Moonica Mac gör det till en mer mainstream-vacker sång.

expand-left helskärm Moonica Mac.

Några andra spaningar:

Kvällens lite förvirrade ledtråd:

”Vi reser mot stad som redan för länge sedan gick om sin södra motsvarighet”, säger Kristian Luuk. Och det är inget fel i det, Norrköping blev större än Söderköping redan på 1600-talet.

Men för oss östgötar är motpolerna Norrköping och Linköping. Och där var det den sistnämnda staden som gick om Norrköping i befolkningsmängd i modern tid.

expand-left helskärm Kristian Luuk och Fredrik Lindström.

Kvällens replikskifte:

– Peter, har du bott två år i lutande tornet i Pisa?, frågar Kristian Luuk.

– Det är därför det lutar, hugger Hector Apelgren blixtsnabbt.

– Först har jag dålig andedräkt…, muttrar Peter Apelgren.

– Du är snygg i alla fall, säger Hector.