Publicerad 2024-03-14

Relationen med den norska realityprofilen är över.

Paulina ”Paow” Danielsson är singel igen.

Paulina ”Paow” Danielsson, 30, och pojkvännen Cristian Brennhovd, 25, har gjort slut.

Det bekräftar ”Paradise hotel”-profilen i ett meddelande till Aftonbladet.

”Ja, jag har varit singel ett tag”, skriver hon.

På Instagram story skriver Paulina Danielsson kort om sitt mående:

”Jag mår ok. Vi fokuserar framåt nu”.

Är i Thailand

”Paow” och Cristian Brennhovd, som deltagit i den norska versionen av ”Ex on the beach” och ”Farmen”, har varit ett par sedan mars 2023. Under sin tid tillsammans har de genomgått flera plastikoperationer i Turkiet.

I slutet av februari i år berättade Danielsson för sina följare att hon planerade att ta ut sin spiral eftersom hon och pojkvännen ville ha barn inom ett år.

Både Paulina Danielsson och Cristian Brennhovd befinner sig just nu i Thailand.