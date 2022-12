Mejla Magnus Sundholm

Tittarna har redan förlåtit Will Smith

Magnus Sundholm om konsekvenserna i Hollywood

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

HOLLYWOOD. Frågar en dansk skådiskompis om han ville hänga med på Will Smith-premiären av ”Emancipation”.

– Ja, för fan, svarar han.

Sen kliver hans Hollywoodagent in i handlingen.

Inbjudan till visningen på Regency village theatre i Westwood kommer när svarsdagen redan är passerad. Inget säger ”reservgrupp” mer än ett sånt mejl.

Men när det handlar om ett uppdykande av Hollywoods just nu mest kontroversielle stjärna får man svälja stoltheten.

Skådiskompisen frågar om han får ta med sig sin agent.

Inga problem. Apple, som producerat det brutala slavdramat baserat på en sann historia, har plötsligt massor av biljetter över.

helskärm Will Smith.

helskärm Will Smith i ”Emancipation”.

Det vittnar om att långt ifrån alla är redo att förlåta Smith som på Oscarsgalan för mindre än ett år sedan nitade Chris Rock.

Den känslan bara förstärks när skådiskompisen efter en stund ringer tillbaka.

– Eh, alltså, ja, min agent kan inte gå med.

Jag låter tystnaden utgöra svar.

– Ja, han vill gå, men han tycker kanske inte att han borde.

Grupptrycket är starkt, risken tydligen för stor

Ny tystnad.

– Du vet, det är känsligt. Han är lite rädd för vad branschen ska säga. Det är inte säkert att det är passande att synas i det sammanhanget.

Jag tar för givet att min kompis ändå hänger på.

Det blir plågsamt tyst i luren.

– Mm… jag vill ju. Det vet du ju. Men, eh, han tycker inte att jag borde. Det kan kanske, eh, du vet, ses på som lite konstigt.

Mer behöver inte sägas. Grupptrycket är starkt, risken tydligen för stor.

Det anses helt enkelt inte värt huvudvärken. Bättre att avstå och se vad som sker, hellre än att hamna i någon mediestorm.

helskärm Will Smith, och Jada Pinkett Smith på premiären.

helskärm Hela familjen Smith: Trey, Willow, Jaden, Will och Jada.

Jag går. Röda mattan är packad. Will Smith är där i vinröd kostym och väst. Hans fru, Jada Pinkett-Smith är skallig (om nu någon glömt det) och bär helvit klänning med långt släp.

De rör sig längs pressuppbådet. Allt är artigt, tillrättalagt och ofarligt.

På scen innan filmstart är han ändå nervös

Inte en fråga berör hans hjärnsläpp på galan, utkastandet ur Oscarsakademin eller hans avstängning på tio år.

På scen innan filmstart är han ändå nervös. Stakar sig betydligt under introduktionen.

Det är inte en sida vi är vana vid att se av honom.

Men han behöver inte vara orolig. Under filmen får han, eller i varje fall hans oerhört plågade rollfigur, spontana applåder.

Efteråt fortsätter hyllningarna.

Tittarna tycks ha förlåtit honom.

Hur länge det tar innan min skådespelarkompis och resten av Hollywood gör samma sak återstår att se.

helskärm Daniel Craig.

Veckans:

Reklam: Daniel Craig använder en vodka-reklam för att skaka av sig imagen som James Bond. I en tvåminutersfilm för Belvedere dansar han genom ett lyxhotell i Paris, vickar på stjärten och juckar med höfterna. Inslaget efter Belvedere-texten får inte missas.

Ersättning: Mc-olyckan 2017 höll på att kosta actionskådisen Gerard Butler livet. Två år senare stämde han kvinnan som körde ut mitt framför honom. Nu har parterna gjort upp i godo – något som gjort Butler 55 miljoner kronor rikare.

Rekordflopp: Disneys ”Strange world” biter katastrofalt I gräset. Den tecknade långfilmen som kostat närmare två miljarder kronor spelade under premiärhelgen bara in 134 miljoner kronor. Nu räknar branschen med att filmen kommer att gå back med 1,1 miljarder kronor.

Svek: Det är inte roliga tider för den gamle ”Melrose Place”-stjärnan Andrew ”Billy Campell” Shue, 55. Hans hustru, nyhetsankaret Amy Robach, har fångats på bild i het romans med kollegan TJ Holmes. Dagen efter bildavslöjandet meddelades det att Shue och Robach ska skiljas.

Rykte: Krisen för Disney är så stor att många i branschen tippar att det slutar med en sammanslagning. Som tänkbar köpare av Hollywoodbolaget pekas ett av världens rikaste företag ut - Apple. Kopplingen mellan bolagen finns redan där. 2011 till 2019 satt Disneys vd Bob Iger i Apples styrelse.

Lansering: 13 år har passerat sedan ”Avatar” hade premiär. Den nominerades till nio Oscar och spelade in mer pengarna än någon annan film, totalt 32 miljarder kronor. Nästa vecka rullas uppföljaren som kostat 3,8 miljarder kronor ut. Lockar ”The way of the water” tillräckligt med publik ska den enligt planerna följas av ytterligare tre delar.