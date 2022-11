Albin Tingwall om självförtroendet i ”Idol”: ”Påverkade mig negativt”

”Idol”-bästisarna gör upp i finalen

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

I kväll avgörs det.

Albin Tingwall och Nike Sellmar är konkurrenter i årets ”Idol”-final. Bakom kulisserna har de blivit riktigt nära vänner – men det tog sin tid.

– I början störde jag mig lite på honom, säger Nike Sellmar.

Nike Sellmar, 27, eller Albin Tingwall, 19, kommer senare i kväll kunna titulera sig som vinnare av ”Idol” 2022.

Redan från första fredagsfinalen har Nike Sellmar varit ent klar favorit och toppat bettinglistorna. Annat har det varit för hennes medfinalist, som röstades hem av tittarna redan innan fredagsfinalerna men räddades kvar med hjälp av juryns wildcard.

– Det verkade som att ingen trodde på mig. Jag umgicks hela sommaren med de andra idolerna, men jag fick ingen fråga om autograf medan alla andra fick det. Ingen visste att jag var med och det var ganska jobbigt mentalt, säger Albin Tingwall.

helskärm Albin Tingwall och Nike Sellmar

Det tog lång tid för honom innan han slutade se på sig själv som ”doldisen” i programmet. Fram till direktsändningen i höstas syntes han knappt till i programmet.

– Jag räknade ut att jag hade tretton sekunder tv-tid fram till kvalveckan. Jag fick inte prata en enda gång. Det tittarna fick höra var en liten snutt, men jag fick inte berätta någonting om mig själv.

Albin Tingwalls vändning

Trots att Albin Tingwall på ett sätt kände att han kunde slå ur underläge körde det självförtroendet i botten.

– Det påverkade mig negativt och jag tänkte mycket att “Varför tror ingen på mig? Tycker folk inte att jag är värd min plats här?”. Och just det här med tv-tiden var jobbig, då kändes det som att inte ens produktionen trodde på mig.

Men vändningen kom. Efter att ha hyllats för sin tolkning av Roxettes klassiker ”It must have been love” i den fjärde fredagsfinalen seglade han plötsligt upp som en av favoriterna.

– Då blev det jobbigt på ett annat sätt. Det var kul att folk trodde på mig, men samtidigt behövde jag leva upp till folks förväntningar.

Nike Sellmars oro: Sjunger vinnarlåten bättre

I finalen tar Albin Tingwall dock på sig rollen som underdog igen.

– Det känns lite för bra för att vara sant att Albin skulle slå ut Nike i en final. Det känns inte som att det kommer hända och är det någon jag vill förlora mot är det Nike. Hon är så jävla proffsig och bra både på sång och artisteri. Hon är en klockren artist, säger han.

helskärm ”Idol”-finalisterna 2022

Nike Sellmar själv går däremot inte in med inställningen att hon är favorit.

– Jag tycker faktiskt att det är omöjligt att säga vem som kommer att vinna. En del av mig hoppas på Albin för att han sjunger vinnarlåten så otroligt bra. Den passar honom mer.

Och hon beskriver sin duellant som ”drömfinalisten”

– Albin är bäst i hela världen! Alltså vilken människa han är och jag är så glad över att vara i final tillsammans med honom. Vi har blivit så nära vänner, säger Nike Sellmar.

”Störde mig lite på honom”

Men att de skulle bli så bra vänner var långt från givet när tävlingen drog igång.

– Vi blev nära för bara fem veckor sedan. I början störde jag mig lite på honom.

Varför då?

– Han är så osäker. Hans stress över att det inte skulle gå. Men på vägen insåg jag att det inte finns jättemånga som förstår hur han behöver bemötas. Jag förstår vad han går igenom och har själv gått igenom det här med självkritik och självhat i det man gör, säger hon.

Nike Sellmar berättar att deras vänskap har varit väldigt viktig för att klara av att fokusera på tävlingen.

– Man får landa i att man aldrig kommer att vara nöjd, men ändå vara stolt över sig själv. Det är något jag kämpat med och jag ser mig själv i det hos Albin. Vi har verkligen stöttat varandra fram och tillbaka under de senaste veckorna, säger hon.