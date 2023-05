Man åtalad för mordet på Takeoff: ”Förväntar oss oskyldig dom”

Rapparen sköts till döds i en bowlinghall

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

Migos-medlemmen Takeoff sköts i huvudet och i överkroppen.

Han dödsförklarades på plats och nu nästan sju månader senare står en man åtalad för mordet.

– Vi förväntar oss att juryn kommer tillbaka med en dom om oskyldig, säger advokaten Carl Moore till TMZ.

I november förra året blev rapparen Takeoff, vars riktiga namn är Kirshnik Khari Ball, skjuten till döds i en bowlinghall. Han blev bara 28 år gammal.

Enligt TMZ åtalades en man i 30-årsåldern för mordet på rapparen under torsdagen.

Mannen greps redan i december men släpptes i början av januari efter att ha betalat borgen på 1 miljon dollar, motsvarande närmare 11 miljoner kronor.

helskärm Takeoff (till vänster) och Quavo i Migos sommaren 2021.

Förväntar sig friande dom

Till TMZ säger den åtalade mannens advokat, Carl Moore, att beslutet inte var oväntat.

– Vi ber folk att komma ihåg att det, för ett åtal, krävs att man uppfyller en väldigt minimal bevisstandard, säger han till sajten och fortsätter:

– När vi kommer in i en rättssal, framför en jury, där vi kommer att kunna lägga fram våra bevis och korsförhöra statens vittnen – där bevisstandarden är skuld utom rimligt tvivel – förväntar vi oss att juryn kommer tillbaka med en dom om oskyldig.

helskärm En polis på platsen där rapstjärnan sköts.

helskärm Takeoffs sista bild på Instagram story.

Sköts i huvudet

Skjutningen hände den 1 november 02.30 lokal tid i en bowlinghall när ett bråk uppstod.

Enligt rättslakarens rapport ska Takeoff ha träffats i huvudet och överkroppen. Han dödsförklarades på plats och polisen har sagt att han inte var beväpnad.

På bilder publicerade av sajten kan man se hur Quavo står över hans kropp och han ska ha skrikit på hjälp. Quavo själv ska inte ha blivit skadad i skjutningen.

helskärm Takeoff, Offset och Quavo i Migos på Met-galan 2018.

Hade miljarder lyssningar

Takeoff var en del av den kända amerikanska hiphoptrion Migos.

Övriga medlemmar i Migos var hans morbror Quavo, Quavious Keyate Marshall, och Quavos kusin Offset, Kiari Kendrell Cephus.

Den framgångsrika Atlanta-trion Migos bildades 2008 och många av deras låtar har fler än en halv miljard lyssningar vardera på Spotify och Youtube. Trion samarbetade ofta med andra kända artister och har under karriären nominerats till två Grammys. ”Bad and boujee” med Lil Uzi Vert och ”Walk it talk it” med Drake tillhör två av deras mest framgångsrika samarbeten.