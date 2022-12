Robert De Niro utsatt för inbrott – kvinna försökte stjäla julklappar under granen

Greps i hemmet

En kvinna i 30-årsåldern bröt sig in i Robert De Niros hem på måndagen.

Samtidigt befann sig skådespelaren och hans dotter på ovanvåningen.

Inbrottstjuven försökte stjäla julklappar under granen, uppger poliskällor för New York Post.

Skådespelarikonen Robert De Niro, 79, kan dra en lättnadens suck. Han slipper börja om från noll med julklappshandlandet.

Tidigt på måndagsmorgonen tog sig kvinnan i 30-årsåldern in i hans hus i New York. Poliskällor uppger för New York Post att hon roffade åt sig klappar under granen – och att hon knappade på De Niros iPad.

Samtidigt befann sig De Niro och hans dotter på ovanvåningen, utan vetskap om vad som pågick.

Gripits 26 gånger tidigare

Polisen hade dock iakttagit kvinnan när hon dragit i dörren till flera företagsbyggnader innan hon till slut tog sig in i stjärnans hus. De grep henne sedan i hemmet.

Hon beskrivs som en ”välkänd inbrottstjuv” och har gripits hela 26 gånger tidigare, enligt New York Post.

De Niro har inte uttalat sig om händelsen.