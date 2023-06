Tv-bolagen borde tacka aktivisterna i ”Återställ våtmarker”

1. Tom Wambsgans (lismare)

Naturligtvis var det rätt och rimligt att det mest ryggradslösa, tragiska och roligaste kräket i ”Succession” ”vann”.

2. Bon Iver (kommande konsert)

Jag vill inte blåsa upp förväntningarna här, men Bon Iver i Dalhalla nästa helg kan bli sommarens spelning och höjdpunkt.

3. Cynthia Weil (gudabenådad låtskrivare, 1940–2023)

Hon var, tillsammans med maken Barry Mann, en av rock- och popmusikens bästa och viktigaste låtskrivare. ”On Broadway”, ”You’ve lost that lovin’ feeling” och ”Walking in the rain” är bara tre exempel från en ändlös meritlista.