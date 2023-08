Fem profiler om smalhetsen: ”Är överallt”

Influencern, kritikern och forskaren om fenomenet

Ryggkotor och revben – ett allt vanligare inslag på sociala medier, menar vissa.

Nu berättar fem profiler om sin syn på fenomenet som väckt stor debatt.

– Man har inte råd att linda in en influencer med miljontals följare i bubbelplast, när deras innehåll riskerar skada andras hälsa, säger Camilla Gervide, som driver plattformen Bloggbevakning.



"Är mode på väg mot storlek noll igen?" frågar sig skribenten Rosalind Jana i Y2K-modet, det vill säga mode från 90 och 00-talet har trendat de senaste åren. Lågmidjade jeans och små tröjor gjorde återkomst i garderober och på influencers kroppar. "Gen Z återupplivar Y2K-modet och dess besatthet av smalhet" är rubriken till i en text från hösten 2022, i kanadensiska Fashion Magazine. "Är mode på väg mot storlek noll igen?" frågar sig skribenten Rosalind Jana i "Dazed" under våren 2023, och svaret är enligt henne: ja.

Camilla Gervide, som driver Bloggbevakning , kritiserade en bild som den svenska influencern Lovisa Worge lagt upp, där man tydligt såg kotorna på profilens ryggrad.

”Ta lite jävla ansvar någon enda gång istället för att förstöra huvuden på unga, osäkra människor som ser upp till er” skrev Gervide i ett inlägg på Instagram.

Hon har fortsatt att lyfta fenomenet, bland annat genom att peka på bilder som Kim Kardashian lagt upp, där man ser stjärnans revben.

Lovisa Worge publicerade i veckan ett svar på kritiken, via Instagram-stories. Där skrev hon att hon förstår problematiken med bilden.

”Jag har tagit del, läst och hört och förstår problematiken i denna debatt. Min avsikt har aldrig varit att uppmuntra eller provocera till ohälsosamma ideal. Jag förstår problematiken kring att en sådan bild sänder ut fel signaler. Jag förstår min roll i samhället och på sociala medier. Och till alla er som har hört av sig era fina ord. Jag mår bra”

Johanna Nordström och Edvin Törnblom tog upp smalhetsen i podcasten ”Ursäkta”. Där pratar Nordström om att hon blir irriterad på bilderna som läggs upp, där man ”ser skelett”.

– Det har att göra med hur folk ska estetiskt liksom romantisera, det ska vara någon strävan efter att revbenen ska synas, ryggraden, man ska ha nyckelben som sticker ut, ansikten där kindbenen sticker ut.

Andra profiler som Lisa Anckarman och "Robinson"-profilen Hanna Bergwall.

Psykologiprofessorn och forskaren Lisa Thorell menar att man ser specifika trender kring smalhet spridas. Det handlar om bland annat ”bikini bridge”, ”thigh gap” och ”ribcage bragging”. Hon menar att unga personer kan påverkas negativt av trenderna på sociala medier.

helskärm Camilla Gervide

Camilla Gervide om Lovisa Worges svar

Hur upplever du mängden smalhets på nätet?

– Det är överallt, faktiskt, säger Camilla Gervide, 42.

Gervide har varit en stark röst i debatten och riktade bland annat kritik mot en bild som influencern Lovisa Worge la upp, där profilen poserade på ett sätt som framhävde hennes ryggkotor.

– Det handlar ju inte om att ”skamma”, smala personer utan det handlar ju om att kritisera sättet som fokuset är på vissa bilder, säger Camilla Gervide.

I veckan svarade Worge på debatten.

”Jag förstår problematiken” skrev hon bland annat.

Nu menar Camilla Gervide att det finns ”mer att önska” av Worges svar.

– Jag hade velat att hon kanske grävde lite djupare. På ett sätt som skickar fler signaler än bara liksom: ”okej, jag måste säga någonting men jag säger egentligen inte så mycket mer än att jag har lyssnat och förstått.”

Men hon vill samtidigt ge en eloge till att Worge faktiskt bemötte kritiken – vilket ingen annan influencern gjort hittills.

– Hon ger hundra procent mer än hennes kolleger som bara lägger locket på.

helskärm Lovisa Worge.

”Kan inte linda in influencers i bubbelplast”

Camilla Gervide, som driver Instagramkontot och bloggen ”Bloggbevakning” menar att hennes ansvar är mer över de följare som tar del av innehållet på sociala medier, än mot influencers med stora varumärken.

– Man har inte råd att linda in en influencer med miljontals följare i bubbelplast, när deras innehåll riskerar skada andras hälsa.

helskärm Alexandra Nilsson

Alexandra Nilsson: ”Lite ofräscht”

Hur upplever du mängden smalhets på nätet?

– Det är mycket, speciellt om man jämför bara några år sen när det kändes som att det gick mot motsatta hållet. Då var det väldigt mycket prat om att man duger som man är, folk vågade visa upp sånt som har varit tidigare lite tabubelagt som fettvalkar, celluliter, bristningar och så vidare.

Alexandra Nilsson, 32, tror att alla kvinnor påverkas av rådande ideal och pressas till att exempelvis gå ner i vikt, och menar att man inte kan lägga hela ansvaret på influencers själva.

Men hon ser ändå problem med trenden.

– Men jag kan tycka att det är jättekonstigt att lägga ut inzoomade bilder på ryggrader, revben och så vidare. Speciellt när man är en så stor profil. Då ska man ha lärt sig vilket ansvar man har och hur man påverkar andra.

Hon fortsätter:

– Då känns det bara lite ofräscht.

Led själv av ätstörning

Alexandra Nilsson bloggade under namnet ”Kissie” mellan 2007 och 2020 och var under perioder störst i Sverige. Hon startade bloggen som 15 åring. Under en tid, när hon var ungefär 17 år, led hon av ätstörningar.

– Nu när jag ser tillbaka så tycker jag att det är oerhört sorgligt, det blev en sån jävla cirkus kring det. Men där känner jag inte heller att jag kan ta på mig allt, för jag var inte redo eller mogen att bli attackerad på det sättet som jag blev av media och följare.

helskärm Johanna Nordström

Johanna Nordström: ”Folk påverkas”

Johanna Nordström, 27, komiker och poddare, har tidigare kritiserat smalhetsen i podcasten ”Ursäkta”. Hon skriver till Aftonbladet att hennes kritik är menad att riktas mot själva bilderna och inte mot personerna som lägger upp dem, eller deras kroppar.

”Jag vill vara tydlig med att det är bilder likt ”pro ana” jag är kritisk emot. Och inte enskilda kroppar i sig. Det är ingen individ ensam som kan ta ansvar för det utan hur vi alla väljer att publicera bilder och content på sociala medier som är problemet.”

Hon fortsätter:

”Vare sig man är smal, tjock, hur man äter, när man äter osv osv. Folk påverkas mer än vad vi tror.”

helskärm Lisa Thorell, professor i psykologi på Karolinska Institutet.

Lisa Thorell: ”Finns specifika trender”

Lisa Thorell är forskare och professor i psykolog på Karolinska Institutet.

Hon lyfter årets New York Fashion Week som ett startskott till att den smala kroppen synts mycket under den senaste tiden. På modevisningarna hade man enligt henne återgått till väldigt smala modeller – något som fick effekt.

– Det handlar inte bara om generellt att man ska vara smal, utan det finns väldigt specifika trender som presenteras i sociala medier.

Hon lyfter trender som ”bikini bridge”, att det ska finnas ett mellanrum mellan bikinitrosan och magen på grund av utstickande höftben, att ha ”thigh gap”, alltså ett synlig mellanrum mellan låren och ”ribcage bragging”, det vill säga att medvetet exponera revben, nyckelben och kotor.

Spridningen av de här idealen kan bli skadlig, menar Lisa Thorell.

– Särskilt för unga tjejer som försöker sig på alla de här sakerna, som vill själva posta bilder och det är ju nästan omöjligt att kunna få till alla de här sakerna. Det skapar väldigt mycket jobbiga känslor för de här tjejerna.

Rådet: Avfölj

Lisa Thorell tror att förebyggande arbete i skolor är viktigt för att unga ska hantera att exponeras för smalhetsen på nätet.

– Mitt råd är att avfölja de som publicerar innehåll man inte mår bra av och att man pratar med sina kompisar. Ungdomar behöver förstå att de inte är ensamma om att må dåligt av vissa saker som de ser på sociala medier och det är bra att stötta varandra.

Vad är ditt råd till influencers?

– De behöver förstå att de har väldigt stor påverkan. Det är även riktigt unga tjejer som tittar på deras inlägg. Det gör att man som influencer har ett stort ansvar över det material man publicerar.

Men om man då är influencer och lider av en ätstörning. Hur ska man tänka då? Ska man inte lägga upp bilder alls?

– Det är klart att är man inne i en sjukdomsperiod så har även influencers svårt att stå emot det här. Vissa influencers har ju också själva gått ut och pratat om att de har till exempel ätstörningar och ångest. Detta tror jag kan vara bra och innebära att vi får en bättre diskussion kring hur sociala medier kan påverka vår hälsa negativt.

helskärm Lisa Maria Jönsson

Lisa Maria Jönsson: ”Enormt ansvar”

Lisa Maria Jönsson, 29, är tidigare ”Paradise hotel”-vinnare och influencer, som bland annat lägger upp inlägg om skönhetsideal och kroppspositivism.

Hur skulle du säga att du påverkas av sådana här bilder personligen?

– Jag har ju jojo-bantat i hela mitt liv, haft jättemycket kroppskomplex och hatat min kropp i hela mitt liv. Så det är klart att det påverkar.

Hon tar upp att följare som stöttar ”pro ana” bilder, det vill säga bilder som uppmanar till eller förskönar anorexia, har ett ansvar över vad de gillar och kommenterar. Men hon menar också att influencers själva bär ansvar.

– Jag tycker att man har ett enormt ansvar. Har man liksom nästan 100 000 följare. Nästan varje influencer är egen företagare. Det är ju ett företag även om det är kopplat till en privatperson. Man är ansiktet utåt och har ansvar för sitt företag.