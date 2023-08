”Modern Family”-stjärnan om inspelningarna: ”Fruktansvärd smärta”

Sarah Hyland tvingades ha klackskor

Publicerad 22:39

At skådespela i tv-serien ”Modern family” var inte bara en dans på rosor för Sarah Hyland.

Under inspelningarna kämpade hon mot en njursjukdom och svåra smärtor.

– Jag fokuserade på att bara överleva och kunna mina repliker.

Den sista säsongen av succéserien ”Modern family” släpptes 2020.

Nu berättar skådespelaren Sarah Hyland, 32, om smärtorna hon kämpade mot under inspelningarna, rapporterar Us Magazine. I podcasten ”Dinner’s on me” med seriekollegan Jesse Ferguson, 47, säger hon att hon ”fokuserade på att överleva” och att kunna sina repliker när filmkamerorna rullade.

– Och sen direkt efter kollapsade jag när de sa ”bryt”, säger hon.

helskärm Sarah Hyland spelade karaktären Haley Dunphy i ”Modern family”.

”De insisterade på att jag skulle ha klackar”

Skådespelaren föddes med en svår njursjukdom och har genomgått två njurtransplantationer.

Hon berättar om ett avsnitt i serien, där hon tvingades ha på sig klackskor trots att hon genomled en ”fruktansvärd smärta” eftersom hon samtidigt hade gikt, en ledinflammation som uppstått som följd av njurproblemen, skriver Us Magazine.

– De satte på mig ett par klackar. De hade inte bestämt min outfit, och de insisterade på att jag skulle ha klackar.

I podcasten tackar Sarah Hyland också skådespelarkollegan för hans stöd under inspelningarna.

Gjort två njurtransplantationer

Sarah Hyland gjorde sin första njurtransplantation 2012, efter att hennes pappa donerat en njure till henne.

Men 2017 gjorde hon en till transplantation, eftersom hennes kropp stötte ut den donerade njuren.

– Jag blev väldigt deprimerad. När en familjemedlem ger dig en andra chans i livet, och det misslyckas, känns det nästan som att det är ens eget fel, sa hon i en intervju med Self i december 2018.