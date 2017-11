Här behandlas Kevin Spacey

Ska lära sig kontrollera sina sexuella impulser



1 av 2 | Foto: Photo by Joel Ryan/Invision/AP / AP TT NYHETSBYRÅN Kevin Spacey.

HOLLYWOOD

Den våldtäktsanklagade stjärnan från ”House of cards” har fotograferats i trädgården till Meadows Clinic i Wickenberg i Arizona.

Där ska han lära sig kontrollera sina sexuella impulser – för 300 000 kronor i månaden.

Meadows Clinic hävdar att det har det bästa programmet för sexmissbrukare i USA.

Behandlingen pågår i sex till åtta veckor.

Kevin Spacey skrevs in där efter att ha anklagats för en rad former av sexövergrepp på allt från 14-åriga pojkar till vuxna män. Totalt har 15 män trätt fram. Fem av dem uppger att attackerna inträffade när de var tonåringar.

Spacey nekar till brott.

När den 58-årige skådisen fotograferades på lördagen bar han en blå, tshirt under en svart jacka. Sannolikt försökte han undgå upptäckt eftersom han i värmen gick med uppfälld krage, solglasögon och mörk keps.

Avstå från sex

I förra veckan uppgav hans talesperson att Spacey ”tar nödvändig tid för att söka utvärdering och behandling”.

Ett av Meadows program, Gentle path” varar i 45 dagar och innehåller bland annat rådgivning och artistisk verksamhet, där patienterna ska försöka lära sig handskas med sina problem.

Under behandlingen förbinder sig patienterna att delta i gruppterapi, enskild rådgivning, yoga, hästridning och avstå från sex.

De många anklagelserna mot Spacey rullades upp efter att skådespelaren Anthony Rapp , känd från ”Star trek: discovery”, uppgav att Spacey attackerade honom när han bara var 14.

Kraftigt berusad

Spacey hävdade i ett uttalande att han inte minns händelsen som ska ha inträffat i hans hem på Manhattan när han var 26 och kraftigt berusad.

Sedan avslöjandet har Spacey sparkats från den populära Netflix-serien och klippts bort ur Ridley Scotts kommande storfilm, ”All the money in the world”.

Flera av övergreppsanklagelserna utreds nu av polis i London och New York.