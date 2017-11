Mästerlig massaker som klär av Sveriges moraliska ynkedom

1. Kiwi (frukt, Harry Styles)

Att åldersgräns införs på kiwi för att inte fansen ska kasta upp frukten på Harry Styles scen – han halkade nyligen på just en kiwi under en konsert – säger så mycket om rock’n’roll 2017 att jag inte vet var jag ska börja.

2. ”Lemon” (singel, N.E.R.D. feat. Rihanna)

Singeln låter som om Pharrell Williams snabbspolar Snoop Doggs ”Drop it like it’s hot”. Den nästan tio sekunder långa tystnaden mot slutet är briljant.

3. ”The thrill of it all” (album, Sam Smith)

Uramerikansk soul och gospel tolkad av en brittisk artist som brukade gå till skolan med mascara och lösögonfransar. Arvet från George Michael förvaltas just nu bäst av Sam Smith.