Lili & Susie: ”Killar tog sig in på vårt hotellrum och väntade i sängen”

Systrarna Päivärinta om de vilda åren och att vara med i ”Så mycket bättre”

Av: Anna & Hans Shimoda

Publicerad: 07 november 2020 kl. 14.18

Under Lili & Susies storhetstid var fansen som galna.

Nu berättar ”Så mycket bättre”-aktuella systrarna om den vilda perioden.

– Det var killar som tog sig in på vårt hotellrum ibland och väntade i sängen.

Under det glada 80-talets andra hälft var Lili Päivärinta, 54, och Susie Päivärinta, 56, den manliga (läs: killar) publikens våta dröm. I vita cykelbyxor, magtröjor och hår blekare än Ingvar Carlssons karisma skapade duon hysteri runt om i Sverige med hits som ”Oh, Mama”, ”Bara du och jag” och ”What’s the colour of love”.

Vad de vann i popularitet förlorade de i kredibilitet och status.

I en intervju 2013 så förklarade Susie att de varit de lite mer otämjda typerna som inte fått tillträde till de finare salongerna. Något som det nu dock blir ändring på. I dagarna åker Lili och Susie till Gotland för att vara med i TV4:s prestigeprogram ”Så mycket bättre” tillsammans med artistkollegor som Tommy Körberg, Plura, Silvana Imam, Benjamin Ingrosso och Helen Sjöholm (fler medverkande finns här)

Foto: LOTTE FERNVALL Lili & Susie Päivärinta.

Jubilerar i ”Så mycket bättre”

– Vi har haft så många trogna fans som tjatat och tyckt att vi ska vara med i ”Så mycket bättre” så det känns bra att få fira vårt 35-årsjubileum med det, säger systrarna med en mun.

Blev ni förvånade när ni blev tillfrågade?

– Nej, men vi hade mer eller mindre uteslutit att få vara med eftersom vi inte fått frågan under alla år. Vi har alltid varit lite av working class hero-artisterna som är ute på fältet och sliter. Vi har inte varit med i de här typerna av program som gör att det är ganska lättjobbat efteråt, säger Susie och syftar på att man efter en ”Så mycket bättre”-medverkan kan höja gaget betydligt.

– Vi har fått kämpa rätt mycket under de här åren, men det har gjort att vi har en stor och lojal publik.

Hade en fullbokad sommar

Omslaget till ”Sommar i natt” 1985.

Nu är det coronatider och det mesta är inställt, men hur ser Lili och Susie-karriären ut idag?

– Vi hade en ganska fullbokad sommar med massor med roliga gig, 80-talsfestivaler och allsångs-ställen. Det såg ut att bli en riktigt rolig sommar, men nu är det lagt på is. Men det är så det ser ut för oss, vi jobbar mycket på helger. Det funkar väldigt bra, det är kul med alla nostalgitrippar.

När ni slog igenom så var ni bara runt 20 år, hur var den tiden?

– Den var galen, det var en sjuårsperiod där det var väldigt mycket. Först bubblade det lite med ”Sommar i natt” men då hade vi inte riktigt hittat rätt med producenter och så, men sedan när vi träffade Ola Håkansson med team så skapade vi de där stora hitsen och fick vårt genombrott och då var det superhysteriskt. Vi fattade nästan inte vad som hände. Vi hade ju väntat på det och det var skitbra att vi hade jobbat flera år innan så man kunde ta allt som hände.

Hysteriskt efter SVT-program

1987 blev systrarna inbjudna till tv-programmet ”Listan” i SVT som serverade popmusik till ett folk svältfött på populärkultur.

– Vi slog igenom över en natt. Vi var ute på turné och så var vi med i ”Listan” med ”Oh, Mama” på tv i tre minuter. När vi kom till nästa spelplats på helgen efter att ”Listan” hade sänts så var det 1 000 personer som inte kom in och vi fattade inte att det berodde på oss. Polisen kom och fick eskortera in oss och arrangören var i upplösningstillstånd för stället höll på att sprängas, säger Susie och skrattar.

Foto: RALF BERGMAN Lili & Susie 1988.

Lili fyller i:

– Då började hysterin! Man minns att det låg avsvimmade killar i logen och en del skrek ”skriv i min panna!” Och det var inte bara där vi skulle skriva autografer om man säger så, det var en del grova ställen, men vi bara ”där skriver vi inte!”.

Killar väntade – i sängen

– De ville ha autografer överallt. Ibland var det stiliga män med kostym och portfölj som dök upp på våra spelningar, plötsligt slet de upp skjortan och skrek ”skriv här!”. De såg ut som värsta advokaterna, men vi har tagit det på ett bra sätt. Man får le åt det och ta det med en nypa salt, säger Susie.

Hur hanterade ni alla killar som var galna i er?

– De hade ju en hang up på oss för att vi hade en hit och för hur vi såg ut, man får skilja på det. Det var jätteroligt, men vi har aldrig utnyttjat det utan vi har tyckt det varit roligt. Men ibland kunde vi inte gå ut bland publiken efter våra gig, det var helt hysteriskt och den fick man leva med och försöka se positivt på. Det var killar som tog sig in på vårt hotellrum ibland och väntade i sängen, men man fick bara skratta åt det.

Hur reagerade ni då?

– Det var helt galet, man visste ju inte om man hade en massmördare i sängen, men för det mesta skrattade man åt det. Man fick köra ut dem vänligt men bestämt, säger Lili.

Raggare i garderoben

Susie fyller i:

– En gång öppnade jag garderoben i hotellrummet och där stod en raggare. Åh, Gud! Vad fan gör du där?

Någon skrev efter att ni hade varit med i ”Listan” att ni ”raserade 40 års kvinnokamp på tre minuter”?

– Ja, men vi var faktiskt två starka kvinnor som kämpade för att få vara som vi är och bli tagna på allvar, säger Lili.

Foto: PETER KJELLERÅS Lili & Susie 1996.

– Apropå metoo-rörelsen så har vi varit väldigt tuffa. Vi har missat en hel del samarbeten och jobb på grund av att vi har satt ned foten och inte tillåtit oss att vara de där två blondinerna som ska sitta i knät på skivbolagsbossar, något de har sagt rakt ut på möten. Vi har missat saker för att vi har satt gränser, säger Susie och fortsätter:

– Vi har fått vara jävligt tuffa, vi var väldigt utsatta när vi var ute och turnerade i Europa tidigt och det var ingen lek. Vi var två unga, blonda tjejer från Sverige utan manager. Vi turnerade i Tyskland, Spanien och Frankrike och det var värsta slavgörat. De försökte lägga droger i läsken och vårt vatten, men fick lära oss att alltid öppna vår läsk själva. Så apropå den där 40-åriga kvinnokampen, det är tvärtom säger vi!

Tafsande skivbolagschefer

Ni var två unga tjejer från Sverige, det känns som att ni hade kunnat råka ut för vad som helst?

– Ja, men tack vare att vi var tuffa och ordentliga så klarade vi oss väldigt bra och att vi aldrig var intresserade av droger och sånt, för vi såg väldigt mycket skit under den tiden. Vi är glada att vi hade vår trygga uppväxt och moral.

Foto: LINA SIKSJÖ Lili & Susie i Melodifestivalen 2009.

Förekom det situationer där chefer hintade att om ni gör ”det här” så kanske det går bättre för er?

– Man känner det med händer på låren och hur de pratar och skivbolagschefer som ville att man skulle hänga med på fester, det kände man, men det har aldrig varit en väg som vi har velat gå.

Om vi återvänder till Sverige så har vi läst att ni fick udda saker hemskickade till er?

– Ja, vi fick bland annat en låda full med sexleksaker och den hämtade vår stackars farsa ut. I vår familj har vi kunnat skratta åt det och det var för övrigt inte det enda som vi fick.

Ville gifta sig med båda två

Det känns som att ni var ett sittande mål för manliga stalkers?

– Ja, det var några som skickade allt möjligt, snittblommor, vigselringar och kokböcker, helt knasiga grejer. Det var någon som var lite obehaglig som aldrig gav sig till känna, men som kunde skicka vykort och skriva ”var glassen god när du handlade i Mora på macken?”. Det var lite obehagligt.

– Men vi hade en person som gick in i vår trädgård, han hade snokat upp var vi bodde i Sollentuna. Han var spådd att hämta oss och han skulle gifta sig med oss och leva lyckliga i alla våra dar.

Alla tre?

– Ja, alla tre, men polisen kom och tog honom.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Lili & Susie sjunger med Lina Hedlund under en mellanakt i Melodifestivalen 2020.

Systrarna har även ett dokumenterat engagemang i djurens rätt, något som mynnat ut i att Lili sedan 20 år driver Djurens ö i Stockholms skärgård. Engagemanget har dock inte alltid uppskattats.

– Vi fick höra från ett av våra skivbolag att det inte var ”coolt” med tanke på vår image att slåss för djur- och naturfrågor. Men det var något vi kände var otroligt viktigt att göra eftersom vi kunde göra oss hörda och påverka.

Karriärens värsta ögonblick

Om ni ser tillbaka på den här vilda tiden, vad var det värsta som hände?

– Vi är ganska tuffa, men det var mer att man var rädd när det var vissa spelningar där det var sånt tryck att folk blev skadade och fick åka till sjukhus. Där kände man en oro, det var någon som var nära att mista livet. Det var så allvarligt att vi bland inte kunde fortsätta spelningen på grund av det. Det var inte vårt fel, men det var otäckt för det kunde man inte kontrollera.

– Ibland stormade folk scenen och vakterna kunde inte hålla tillbaka, då började folk slita i en och de vet inte vad de sliter i, det slet i håret, halsband, i de situationerna fick vi fly.

Susie förklarar att duon trots allt tycker det är lite tråkigt att de inte uppskattades mer för sina musikaliska kvalitéer.

– Jag kan reta mig på att vi inte fick kredd för vilka sångerskor och låtskrivare vi faktiskt var, det retade mig, det skrevs bara hur vi såg ut.

– Vi togs inte på allvar, vi fick höra att vissa tidningar recenserade oss och våra spelningar utan att vara på plats. De skickade bara en fotograf, man kunde vara på ett uppslag i en tidning, men sen få en tvåa i betyg. Det retade oss.

”Behåll kalsongerna på”

Ni menar att utseendet låg er i fatet?

– Ja, lite grann. Det är en sorg jag kan känna att vi aldrig riktigt fick chansen att visa vad vi kunde som låtskrivare och sångerskor. Samtidigt får man nog vara tacksam, det kanske inte hade gått lika bra och vi hade haft runda glasögon, säger Susie.

Saknar ni någon gång den gamla hysteriska tiden?

– Ja, det var fantastiskt kul, vi lever fortfarande på det, samtidigt som var tid har sin charm. Vi har ett bagage på 15 hits, det är därför vi fortfarande kan åka ut och spela. Vi får smaka på hysterin då och då.

Kommer det fortfarande upp kalsonger på scenen?

– Ja, det gör ju det, haha! Men vi är två mogna kvinnor nu så vi brukar säga ”behåll dem på”.

Foto: LOTTE FERNVALL Lili & Susie Päivärinta.

FAKTA Lili & Susie Systrarna Lili Päivärinta och Susie Päivärinta slog igenom 1985 och hade stora framgångar på de svenska hitlistorna fram till 1993 och bland deras största låtar märks ”Oh Mama”, ”Bara du och jag” och ”What’s the colour of love”. De tävlade i Melodifestivalen 1989 med ”Okey, okey”. Musikkarriären avstannade under 90-talet och stort fokus låg då istället på djurskyddsarbete och djurrättsfrågor och systrarna var mycket aktiva inom kampen mot djurförsök och blev utnämnda till så kallade djurombudsmän. De är fortfarande båda djupt engagerade i djur och Lili sköter numera Djurens Ö som tar hand om skadade djur medan Susie har fokuserat på en solokarriär. 2009 gjorde de comeback och tävlade i Melodifestivalen med bidraget ”Show me heaven”.

Duon är aktuella för höstens omgång av ”Så mycket bättre” och i dagarna drog inspelningarna igång på Gotland. LÄS MER

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 07 november 2020 kl. 14.18