Phoenix och Zellweger SAG:s vinnare

avTT

Publicerad: 20 januari 2020 kl. 07:01

Foto: Jordan Strauss/AP/TT Joaquin Phoenix vann pris som bästa manliga huvudroll för rollen som Joker. Arkivbild.

Joaquin Phoenix och Renée Zellweger var de stora vinnarna i årets Screen Actors Guild awards.

Men även Brad Pitt och Jennifer Aniston vann priser för sina rollprestationer.

Och mitt i galaglittret och glamouren fick även president Donald Trump sig en känga.

Den sydkoreanska filmen "Parasite" är den första filmen på sitt eget hemspråk som vinner det prestigefyllda priset Ensemble i film på årets Screen Actors Guild awards, SAG, där främst skådespelare väljer vinnarna.

Men de stora vinnarna på galan var Renée Zellweger, som fick pris för bästa kvinnliga huvudroll i film för sin tolkning av Judy Garland samt Joaquin Phoenix, för bästa manliga huvudroll i filmen "Joker" där han porträtterar livsödet för Batmans ständige ärkefiende, en roll som redan gett honom flera priser, bland annat en Golden Globe.

– Jag axlar manteln efter min favoritskådespelare, Heath Ledger, sade Joachim Phoenix i sitt tacktal.

Ledger, som avled av en överdos 2008, 29 år gammal, vann en postum Oscar 2009 för sin roll som Jokern.

Lägger ut på Tinder

Prisregn har det även varit över Zellweger för hennes roll som den amerikanska sångerskan och skådespelerskan Judy Garland, något även hon kammade hem en Golden Globe för.

I sitt tacktal tackade hon Garland, som avled 1969:

– Judy Garland, ikväll tänker vi på dig, 50 år senare.

Brad Pitt har också fått flera priser för sin roll i "Once upon a time in Hollywood". På SAG kammade han hem priset för bästa manliga biroll, något som skådespelaren planerar att dra nytta av i sitt liv som singel.

– Jag måste lägga till det här på min Tinder-profil, skämtade stjärnan i sitt tal.

Lycka till, Harry!

Helena Bonham Carter passade på att ge sitt stöd till prins Harry och Meghan efter senaste veckornas tumult i det brittiska kungahuset.

– Det kommer att bli väldigt intressant att se vad de gör härnäst. De har världen för sina fötter, och nu har de sitt öde i egna händer. Jag önskar dem lycka till, säger Bonham Carter enligt People.

Bonham Carter tog emot priset för bästa ensemble i en dramaserie för ”The Crown".

Även Robert De Niro passade på att uttrycka sin personliga åsikt när han fick motta hederspris för sin livslånga gärning. I sitt tacktal gav han president Trump hård kritik.

– Det finns rätt och det finns fel och det finns sunt förnuft och det finns maktmissbruk och som medborgare har jag lika mycket rätt som någon annan att säga min åsikt. Och om jag har en större röst på grund av min situation, kommer jag att använda den när jag ser ett uppenbart maktmissbruk. Och det är allt jag ska säga om det ikväll, sa Robert De Niro.

Vinnare: SAG-galan

Kvinnlig huvudroll i film: Renée Zellweger (”Judy”)

Manlig huvudroll i film: Joaquin Phoenix (”Joker”)

Ensemble i film: ”Parasite”

Kvinnlig biroll i film: Laura Dern (”Marriage story”)

Manlig biroll i film: Brad Pitt (”Once upon a time in Hollywood”)

Skådespelerska i dramaserie: Jennifer Aniston (”The morning show”)

Skådespelare i dramaserie: Peter Dinklage (”Game of thrones”)

Skådespelerska i komediserie: Phoebe Waller-Bridge (”Fleabag”)

Skådespelare i komediserie: Tony Shalhoub (”The marvelous mrs. Maisel”)

Ensemble i dramaserie: ”The crown”

Ensemble i komediserie: ”The marvelous mrs. Maisel”

Skådespelerska i tv-film eller miniserie: Michelle Williams (”Fosse/Verdon”)

Skådespelare i tv-film eller miniserie: Sam Rockwell (”Fosse/Verdon”)

Stuntensemble i film: ”Avengers: Endgame”

Stuntensemble i komedi- eller dramaserie: ”Game of thrones”

Life Achievement Award: Robert De Niro

