15 minnesvärda Eurovision-ögonblick genom tiderna

Eurovisionnördarna Carolina Norén och Björn Kjellman listar sina favoriter

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

Publicerad: 16 maj 2020 kl. 21.30

Ikväll skulle finalen i Eurovision song contest ha ägt rum i Rotterdam.

Några som alltid ser fram emot Eurovision-spektaklet är den dynamiska duon Carolina Norén och Björn Kjellman.

– För mig är det enormt barndomsintresse, säger Björn Kjellman.

Ikväll skulle finalen i Eurovision song contest ha ägt rum i Rotterdam tack vare förra årets vinnande bidrag ”Arcade” med Nederländernas Duncan Lawrence.

Några som alltid med savande handflator ser fram emot Eurovision och som också brukar kommentera spektaklet är Carolina Norén, som till vardags är programledare för ”Svensktoppen” och Björn Kjellman som vid sidan om skådespeleriet beskriver sig som Eurovisionnörd.

– För mig är det enormt barndomsintresse, språkintresse, artistdrömmar och längtan, säger Björn Kjellman.

Under det som skulle varit finalkvällen kommer de att sända fyra timmar av ”Eurovisionnörderi” varvat med årets bidrag som spelas upp i P4.

– Självklart ska vi lyssna på årets låtar. Vi ska spela bortglömda pärlor, prata om speciella ögonblick och märkliga minnen, säger Carolina Norén.

Foto: SHIMODA MEDIA / PRIVAT Björn Kjellman och Carolina Norén.

15 minnesvärda Eurovision-ögonblick

Portugals Salvador otrevlig

– 2018 träffade jag Salvador Sobral som tävlade för Portugal och han var så otroligt otrevlig. Jag tror jag fick en kommentar av honom sedan sa han rakt upp och ned ”nä, nu vill jag inte prata med dig längre” och så gick han till nästa journalist istället. Så gick han och vann, det var en fruktansvärd upplevelse. Sedan när han hade vunnit så dissade han alla andra i startfältet på presskonferensen och då var det fler som tyckte att Salvador inte var så snäll, förklarar Norén.

Friends anklagas för plagiat 2001

– Det är första året jag och Björn jobbar ihop och det första som händer när Friends börjar spela ”Listen to your heartbeat” är att Björn säger ”det här är ett plagiat från Belgien 1996”. Friends vinner sedan Melodifestivalen, men håller på att bli diskade eftersom Björn sitter i radio och säger att det är ett plagiat. Det blir löpsedel på en kvällstidning dagen efter. Då kände jag att det här är rätt kille. Det var magiskt, säger Norén skrattandes.

Fotnot: 2003 hotade det belgiska låtskrivarparet Daniel Ditmar och John Terra som stod bakom ”originalet” ”Liefde is een kaartspel” från 1996 att dra Bert Karlssons skivbolag Marianne inför rätta. Av rädsla för en dyr rättsprocess betalade Bert enligt uppgifter närmare 100 000 kronor till låtskrivarna.

Bert Karlsson omkullsprungen

– I Riga så hade ryska tjejerna t.A.T.u. en fantastisk uppställning, de flög helikopter från hotellet till arenan, de hade jättestora biffiga livvakter och tog plats. En gång kom hela sällskapet gående i en väldigt fart och fäller Bert Karlsson. Bert blev förbannad som fan, men ingen brydde sig om honom. Tjejerna i t.A.T.u. och deras livvakter är de enda som har lyckats stoppa Bert Karlssons framfart, haha, berättar Kjellman och Norén.

Foto: Mark Earthy /TT Friends i Melodifestivalen 2001.

Djingis Kahn förtrollade Carolina

– 1979 satt jag hemma och tittade på Tysklands bidrag ”Djingis Kahn” och det hette fortfarande Västtyskland då. Men jag tyckte den var helt underbar. Det var härliga kläder och ett galet framförande, säger Norén.

Kaotisk omröstning

– Det finns en fantastisk omröstning från 1981 där irländska programledaren Doireann Ní Bhriain anropar Jugoslavien och säger ”Hello, Jugoslavia, can we have your votes please?”.”I don’t have it”, svarar representanten. Det var vansinnigt roligt, säger Björn Kjellman.

Inkräktare i spanska numret

– I Oslo 2010 hade Spanien ett nummer som såg ut som det var en cirkus med hoppande människor i konstiga dräkter. Mitt i låten hoppade den här Jimmy Jump in och såg verkligen ut att passa in med röd toppluva. Spanjoren som sjöng såg så fruktansvärt irriterad ut och det visade sig att det var den här killen som ibland smyger in på fotbollsmatcher, säger Carolina Norén.

Lill Lindfors tappade klänningen 1985

– Lill Lindfors klänning är ju magisk och kanske lite uttjatad. Men hon förtjänar att nämnas för det var ju jättekul. EBU leddes på den tiden av en man vid namn Frank Naef och han blev skitsur för att hon gjorde det där. För det stod inte i körschemat utan det var bara kameramannen, Lill och Christer Lindarw som kände till det. Frank gillade inte överraskningar, säger Björn Kjellman.

– Jag tror att det infördes en regel efter det att det som visas måste vara exakt samma som på genrepet för han blev så förbannad, vad han nu var förbannad över, säger Carolina Norén.

Stormade ut från scenen

– 1990 var kvinnliga duon Azúcar Moreno med och tävlade i Jugoslavien med låten ”Bandido” De inledde hela finalen, men då gick inte bandet igång, de hade förinspelad musik tillsammans med orkester, men tjejerna blev så jävla förbannade! De gick av scenen och bandet stod kvar och spelade. Det var väldigt kul och bra tv. Men de fick göra om och kom sedan femma, säger Björn Kjellman.

Foto: CALLE TÖRNSTRÖM Lill Lindfors tappade klänningen under sitt framträdande i Melodifestivalen 1985.

Ryska tanter i schalett

– Jag älskar de ryska tanterna som tävlade för Ryssland 2012, De hette Buranovskiye Babushki och låten är underbar. Jag älskar dessutom schaletter och äntligen fick jag träffa mina gelikar. Jag träffade dem och föll dem om halsen, men de kunde inte ett ord engelska. Vi gjorde en väldigt konstig intervju med tolk, men vi hyllade varandras kläder och det var väldigt fint, säger Carolina Norén.

Abbas seger i Brighton 1974

– Ett favoritögonblick var när Abba vann med ”Waterloo” 1974. Det är det allra roligaste. Då var jag 11 år och att det ens kunde hända! Det var så oväntat. Man lade så mycket av sitt eget känsloliv på de här fyra människorna som de inte behövde ta något ansvar för. Men hela Sverige satt tillsammans, alla såg på tv på det där programmet, alla snackade om det. Det var något speciellt, säger Björn Kjellman drömmande.

Djuriskt jobbigt

– 2003 hade Österrikes representant Alf Poier en massa uppstoppade djur på scenen under sitt framförande och jag mådde fysiskt illa av att se det. Det var obehagligt och skrämmande. På efterfesten tvingade Björn mig att hälsa på honom, ”very nice performance, mr Poier”, jag var tvungen att vara trevlig, det var så jobbigt, säger Carolina Norén.

Kritisk norrman

– Under många år var det Jostein Pedersen som kommenterade för Norge. När Martin Stenmark tävlade med ”Las Vegas” 2005 var han så oerhört skadeglad när det gick bättre för det norska pudelrockbandet. Han ville gärna trycka till oss. Det var så oerhört viktigt för norrmannen att det gick bättre för Norge än för Sverige. Sverige kan ibland vara jättekaxiga i den här tävlingen och man kan kanske förstå att det retar upp folk, säger Björn Kjellman.

Foto: SVT ABBA framför ”Waterloo” i Melodifestivalen 1974.

Jean-Paul Gaultiers lyxfinal

– I Belgrad 2008 så hade vi hytten bredvid Frankrike där Jean-Paul Gaultier var en av kommentatorerna. Fransmännen hade bestämt sig för att pumpa in lyx i den där hytten, det var vin och vindruvor och de hade fått in så otroligt mycket. Jean-Paul Gaultier ramlade på nåt sätt och vrickade foten och det blev kaos. Det här fick absolut inte komma ut i pressen så Gaultier skulle smugglas ut bakvägen så fans och övriga inte såg att han hade gjort sig illa. Det var sån action medan vi satt i vår hytt med lite vatten och några salta pinnar, säger Carolina Norén.

Svensk succé 1966

– Det är väldigt kul att Sveriges första framstående placering kom 1966 med Lill Lindfors och Svante Thuresson med ”Nygammal vals”. De kom på andra plats tack vare att Finland, Danmark och Norge gav 5 poäng till Sverige och Italien slängde in ett poäng till, det räckte till en andraplats. Där kan vi prata om nordiskt samarbete, säger Björn Kjellman.

Lyxkritik mot Baccara

– Spanska Baccara tävlade 1978 för Luxemburg. De var stora och skulle sjunga på bruten franska i låten ”Parlez-vous français”. Den stora grejen i tidningarna var att klänningarna kostade 50 000 kronor och den svenska reaktionen var att man förfasade sig. Det var skriverier av typen ”hur kan de? Vilka äckel!”. Då var det fult, de var alldeles för kända och alldeles för dyrt klädda för att det skulle vara acceptabelt. Det är kul för pendeln har verkligen svängt, idag är det mer ju dyrare desto bättre, säger Björn Kjellman.

Favoritlåt i Eurovision song contest?

Björn Kjellman: ”Eres tú” med spanska Mocedades från 73, kom på andra plats.

Carolina Norén: Željko Joksimović från Serbien-Montenegro med ”Lane Moje”, jag älskar Balkanballader.

LÄS OCKSÅ LIVE: Följ ”Eurovision: Europe Shine a Light” minut för minut

LÄS OCKSÅ The Mamas till SVT: Skicka oss direkt till Eurovision nästa år

LÄS OCKSÅ Island vann Eurovision-kopian – fick Sveriges 12:a

KOPIERA LÄNK