Systrarna Graaf får egen realityserie

Nöjesbladet avslöjar: Hannah och Magdalena i TV3:s svar på Wahlgrens värld – ”Jag har munkavle”



1 av 2 | Foto: KARIN TÖRNBLOM Magdalena och Hannah Graaf får egen serie i TV3.

avAlex Hartelius , Torbjörn Ek

NÖJE 8 juli 2019 16:53

Systrarna Graaf gör comeback – i en egen realityserie.

Nöjesbladet kan avslöja den nya serien som väntas få premiär på TV3 i höst.

– De första avsnitten är redan inspelade, det kommer bli jättebra, säger en person med god insyn.

Systrarna Graaf gör comeback. Men inte som artister på scenen utan i en egen realityserie där tv-tittarna får följa Magdalena Graafs, 43, och Hannah Graafs, 40, liv. Tack vare flera källor med god insyn kan Nöjesbladet avslöja den nya serien som väntas bli TV3:s och tv-bolaget NENT:s stora satsning i höst, som ersättare för populära ”Parneviks” och som ett svar på konkurrenten Kanal 5:s ”Wahlgrens värld”.

– De första avsnitten är redan inspelade. Det kommer bli jättebra, tittarna kommer älska de första avsnitten, säger en person med god insyn.

Enligt Nöjesbladets uppgiftslämnare kommer serien att presenteras när TV3 och NENT håller sin höstpresentation 28 augusti. Men inspelningarna har redan pågått under minst en månad. När Nöjesbladet når Magdalena Graaf är hon fåordig.

– Jag får inte kommentera det alls. Just nu har jag munkavle.

”Allt är hemligt”

Du dementerar det inte?

– Nja, ja, jag håller på med lite roliga grejer men allt är hemligt tills vidare.

Så det kan bli en realityserie?

– Den som väntar får se. Jag har tystnadsplikt.

NENT Groups presschef Susanne Nylén vill inte kommentera Nöjesbladets uppgift om att de producerar en ny realityserie med systrarna Graaf.

– Vi har höstpresentation 28 augusti och då kommer vi presentera det som är aktuellt för hösten.

”Ett gott samarbete”

Kommer Graaf ingå där?

– Vi kommenterar som sagt ingenting förrän 28 augusti när vi presenterar hösten. Vi har redan arbetat med Magdalena och har ett gott samarbete… ett gott öga till dem, men vi har ingenting att kommunicera kring en ny realityserie.

Magdalena Graaf har den senaste tiden synts i NENT:s Viaplay och Viafree-serie ”Lance vs livet” där hennes son Lance Hedman Graaf, 18, stått i centrum. Men nu kommer fokus alltså flyttas över på mamma och hennes syster Hanna, som på 90-talet först blev kända som glamourmodeller och sen också hade en framgångsrik karriär i duon Graaf, framför allt med låten ”You got (what I want)”.

Därefter tävlade Hannah Graaf i Melodifestivalen 2006, och Magdalena Graaf har bland annat synts som programledare för ”Ensam mamma söker” på TV3 och även som prisutdelare i ”Postkodlotteriet” på TV4. Båda har också tävlad i ”Let’s dance”.

