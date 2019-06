Mellofinalisten har blivit pappa: ”Mirakel”

Daniel ”The Moniker” Karlsson om bebislyckan



1 av 2 | Foto: Thomas Johansson/TT Daniel ”The Moniker” Karlsson

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

NÖJE 22 juni 2019 21:56

Artisten Daniel ”The Moniker” Karlsson, 37, har blivit pappa till en liten son.

– Känslan är, som alla föräldrar vet, obeskrivbar. Ett mirakel, sägen han till Nöjesbladet.

På Instagram la Daniel Karlsson på lördagen upp en bild på sonen och skriver bland annat:

”I tre hela dagar har han varit hos oss nu, vår älskade lilla gosse. Och han verkar ju, vad det verkar, må alldeles förträffligt. Ett mirakel. Till. Och tacksamheten vet inte inga gränser.”

När Nöjesbladet når Daniel Karlsson berättar han om lyckan över att ha blivit pappa för andra gången med fästmön Malin Olsson.

– Känslan är, som alla föräldrar vet, obeskrivbar. Ett mirakel. Och för andra gången också. Ja, herrejävlar, liksom. Tacksam är en ofantlig underdrift, och jag totalt kapitulerar återigen inför Malins hela väsen. ”Kämparnas konung”, som jag kallar henne. Fånler konstant med klump i hals, samtidigt som allvaret i detta högst ärofyllda livstidskontrakt är ständigt närvarande.

Sonen var 52,5 centimeter och vägde 4440 gram när han såg dagens ljus.

Har nytt artistnamn

Daniel Karlsson som är känd under artistnamnet The Moniker medverkade i ”Idol” 2007 där han slutade på en fjärdeplats.

Men det verkliga genombrottet kom 2011 när han tävlade i Melodifestivalen med bidraget ”Oh My God!” där han tog sig till final och blev trea. Han tävlade också i Melodifestivalen 2012 med ”I want to be Chris Isaak (This is just the beginning).

Sedan dess har det dock varit relativt tyst om Daniel Karlsson. I en intervju med Jönköpings-Posten förra året berättade att han skulle släppa en tolkning av Eminems hitlåt ”Lose yourself” under nya artistnamnet Plastic Messiah.

– Det känns bra att byta namn, som en nystart, en återfödelse. Namnet är inspirerat av Robert Brobergs Song to a Plastic Messiah, berättar han. Det är en gammal låt med ett ämne som är väldigt aktuellt idag. Plast och teknik tar över med datorer och läppar som ser ut som anknäbbar. Ondskan flödar, se bara hur ett av de mäktigaste landen beter sig, hur bilderna på folk som vill in i USA ser ut. Vad finns kvar av själen?

På turné i sommar

Men Daniel Karlsson poängterade samtidigt att The Moniker fortfarande fanns kvar.

– The Moniker är självklart inte död, han ligger i en hängmatta och vilar.

Daniel Karlsson är i skrivande stund aktuell med sommarturnén ”Det var en båt som sa” där han hyllar sin husgud Robert Broberg.

Daniel Karlsson och Malin Olsson har sedan tidigare dottern Doris som är fyra år.



