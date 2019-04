Terry Gilliam + FÖLJ

Terry Gilliam om drömfilmen som tog nästan 30 år att göra



1 av 2 | Foto: Ettore Ferrari / TT Terry Gilliam.

avJan-Olov Andersson

NÖJE 27 april 2019 17:24

Det tog förra Monty Python-medlemmen Terry Gilliam, 78, nästan 30 år att göra sin drömfilm.

Nu har ”The man who killed Don Quixote” just haft Sverige-premiär.

– Många, många har sagt till mig att ge upp. Det har bara gjort mig mer besluten att avsluta projektet. Under tiden har jag gjort sju andra filmer, säger han och skrattar.

Vi ses på fjolårets Cannes-festival, sista dagen. Mitt under intervjun ringer Terry Gilliams mobiltelefon. Han tittar vem det är och stänger av telefonen.

– Min advokat. Då kan det bara vara dåliga nyheter…

Bara några dagar innan har Gilliam vunnit den rättstvist där filmens producent hade stämt honom och försökt stoppa filmen från att visas.

Stellan Skarsgård har huvudroll

Få filmer har en så lång historia. Terry Gilliam påbörjade projektet redan 1989. Och drömmen att göra rörliga bilder av den klassiska 1600-talshistorien har sedan blivit en av alla tiders mest otursförföljda.

Skådespelare har kommit, gått och dött, inspelningar har lagts ned av såväl ekonomiska orsaker som naturkatastofer som förstört kulisser.

Under de ofrivilliga pauserna, har Gilliams bland annat gjort ”Fisher king”, ”De 12 apornas armé”, ”Bröderna Grimm” och ”The imaginarium of Doctor Parnassus”. Men nu är det till sist en film, med Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko och Stellan Skarsgård i huvudrollerna.

Drabbades av stroke

– Det här är nog världsrekord i långt filmprojekt. Svårslaget (skratt), säger Terry.

Har tacklar mycket med svart humor. Veckan innan filmfestivalen drabbades han av en stroke.

– En stroke är inte längre vad det var förr i tiden. Nu mår jag finfint, nu blir det fan premiär.

Han är lika intensiv och entusiastisk som vanligt. Hyllar Stellan Skarsgård som både människa och skådespelare och sågar Donald Trump, som både människa och president.

– Jag sa för länge sedan att världen skulle få en demagog som härskare. Men att han skulle göra det utifrån twitter, kunde man ju inte förutse…

Närmast ska musikalen ”Spamalot!” (efter en Monty Python-film) bli påkostad storfilm och ”Time bandits”, hans egen film från 1981, bli tv-serie.

– Jag driver inte projekten. Men jag får procent. Bra när man är en gammal pensionär, säger han.

LÄS OCKSÅ Terry Gilliam på högvarv – på gott och ont

Don Quijote-filmen år för år

1989. Terry Gilliam börjar fundera på att filma Miguel Cervantes (1547-1616) drygt 300 år gamla historia om riddaren Don Quijote och hans väpnare Sancho Panza.

1998. Först då har han fått ihop en budget på ungefär 250 miljoner kronor. Jean Rochefort (1930-2017) och Johnny Depp ska göra huvudrollerna. Vanessa Paradis har också en stor roll. Fast först två år senare startar inspelningarna i Navarre i norra Spanien. Översvämningar förstör de kulisser som har byggts upp. Rochefort blir sjuk. Försäkringsbolaget vill inte betala ut pengar. Filmen läggs ned.

2002. Keith Fultons och Louis Pepes ”Lost in La Mancha” har premiär. Det som skulle ha blivit en bakom kulisserna-film, har i stället blivit en närgången dokumentär om ett havererat filmprojekt.

2003-2016. Terry Gilliam kämpar på med att få ihop pengar. Robert Duvall, Michael Palin, Gérard Depardieu och John Hurt (1940-2017) och Depp, igen, Ewan McGregor och Jack O'Connell är från och till anknutna till projektet. Depp tröttnar på allt strul. Hurt får cancer.

2017. Det blir till sist inspelning mars-juni i Spanien. Jonathan Pryce , Adam Driver (som hjälper till med finansieringen), Olga Kurylenko och Stellan Skarsgård gör huvudrollerna. Budgeten är cirka 160 miljoner kronor. Efter sista inspelningsdagen skämtar Gilliam på Facebook att han av misstag har raderat hela materialet.

2018. Världspremiär på Cannes-festivalens sista dag. Fast först efter en rättslig tvist som avgörs dagarna innan. Producenten Paul Branco hävdade att han äger filmen och att Gilliam aldrig ska få visa den.

2019/2020. Filmmakarna bakom ”Lost in La Mancha” klipper just nu dokumentären ”He dreams of giants”, som skildrar hur Gilliam till sist fick göra sin film färdig.

LÄS OCKSÅ Terry Gilliam i Cannes – en vecka efter sin stroke: Nu mår jag finfint!

LÄS OCKSÅ John Cleese flyr från Storbritannien