Manhattan lever upp med Glada Hudik och Bruce Springsteen

14 september 2019 14:45



1 av 2 | Foto: AP/ TT NYHETSBYRÅN Bruce Springsteen.

NEW YORK. Fashion Week lyser upp de bästa krogarna med ännu mer flärd, Midland ska spela på Terminal 5, San Gennaro rasar i Little Italy, Springsteen svänger på bio och sommaren vägrar ta slut.

Det känns inte alldeles dumt att komma tillbaka till New York efter en knapp månad i Sverige.

Här har jag precis börjat vänja mig vid de första, försiktiga aningarna av höst i Dalarna när det plötsligt är dags att återvända till New York – och vad som visar sig vara glödande sommar.

Jo, trots att halva september redan passerat är det för det mesta fortfarande lika hett och fuktigt och svettigt som i juli och augusti.

Men ingen hör några invändningar från mitt håll. Det finns mycket lite jag gillar mer än att bli insvept i den sinnliga summer-in-the-city-känslan och sitter om kvällarna och vickar i en stol på en uteservering i Tribeca, smuttar på en kaffe, studerar myllret på trottoarerna och njuter av att på en och samma gång få vara helt själv och känna samröre med omgivningen.

Solitärens dröm, det.

Från Glada Hudik till catwalken

Fast Manhattan lever upp på alla möjliga sätt just nu. US Open har precis glidit över i Fashion Week och inte för att jag precis springer på visningar (annat än ikväll, när Emma Örtlund från Glada Hudik förverkligar sitt livs dröm och debuterar på the catwalk!), men det är en happening som ger hela stan “buzz” och lyster. På åtskilliga krogar, exempelvis Balthazar i Soho, formligen skälver det av elektricitet mellan borden.

Samtidigt rasar anrika gatufesten ”Feast of San Gennaro” på Mulberry Street i Little Italy och ingen som via filmer och tv-serier utvecklat en fäbless för en viss sorts italiensk subkultur kan ju motstå frestelsen att gå dit och trycka i sig en cannoli och se om Paulie Walnuts snålat med säkerheten till tivoliattraktionerna igen…

Bruce regerar på bio

På Broadway lyser strålkastarna framförallt för Ben Platt och de andra i ”Dear Evan Hansen” och biograferna äger Bruce Springsteen. Faktiskt. Han är den icke närvarande huvudrollsinnehavaren i fina ”Blinded by the light” – som övertygar främst för att den vågar vara pinsam – och får varenda salong att dra efter andan med den galet snygga trailern för filmversionen av ”Western stars”-albumet.

Annars består sensommarhettans soundtrack i alla fall för mig främst av The Highwomens mirakulösa stämsång och av det själfulla honky tonk-svänget på Dripping Springs-trion Midlands kanonalbum ”Let It Roll” och tänka sig – i veckan lirar just den trion på Terminal 5.

Fint att vara tillbaka, sa jag det?

ORSAKER TILL EXTAS

▪ Succession (HBO-serie)

– Andra säsongen håller på att arta sig till ett mästerverk.

▪ The Highwomen (Album)

– Lysande på så många plan.

▪ Glada Hudik i New York (Happening)

– Det kan bli oförglömligt ikväll!

LÄS OCKSÅ Himlen kan i sanning vänta

LÄS OCKSÅ Pelikanen flyger rakt in på min Best-of-sommaren-2019-lista

LÄS OCKSÅ Här hittar du New Yorks bästa dry martini

avPer Bjurman

14 september 2019 14:45