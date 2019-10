Idol 2019 + FÖLJ PRESENTERAS AV

Följ fredagsfinalen av ”Idol” – minut för minut

avAlex Hartelius

4 oktober 2019 19:51

Det är dags för den andra fredagsfinalen i ”Idol” 2019.

Förra veckan fick Aida Secka lämna tävlingen.

I kväll är det dags för ytterligare en deltagare att lämna tävlingen.

Nöjesbladet är på plats och livechattar från programmet.

Kvällens låtlista:

Nathalie Ulinder Cuti

"Emmylou" - First Aid Kit

Kim Lilja

"My hero" - Foo Fighters

Astrid Risberg

"Release me" - Oh Laura

Freddie Liljegren

"Hurtful" - Erik Hassle

Dao Di Molander

"When a man loves a woman" - Percy Sledge

Christoffer Hamberg

"Känn ingen sorg för mig Göteborg" - Håkan Hellström

Tusse Chiza

"How will I know" - Whitney Houston

Hampus Israelsson

"Tappat" - Victor Leksell

Madelief Termaten

"California dreamin’" - The Mamas & The Papas (Sia version)

Gottfrid Krantz

"Umbrella" - The Baseballs

Ellie Lilja

"Someone you loved" - Lewis Capaldi

Idol sänds på fredagar 20.00 på TV4, TV4 Play och C More.

