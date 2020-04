”Gör andra glada och för det goda humöret vidare”

Peter Siepen ger sina bästa glädjetips i coronatider OCH livesänder en galen discoshow

avOlle Kvarnsmyr

Publicerad: 24 april 2020 kl. 10.28

Uppdaterad: 24 april 2020 kl. 10.48

Världen håller andan och tummarna i karantän och med säkerhetsavstånd.

▪▪ Då rycker kändisarna ut med sina bästa tips för att hålla ett leende på läpparna och näsan över ytan.

▪▪ I dag: Peter Siepen, 57, estradör, dj och mångsysslare, Stockholm.



▪▪ Förutom att ge sina bästa tips kommer Peter Siepen att hålla en fullständigt galen livestreamad discoshow på Aftonbladet Nöjes Facebooksida lördagen den 25 april klockan 21:00

Vad gör du just nu?

– Jag är hemma med familjen. Det är lugna gatan. Jag har ju ett väldigt publikt jobb som underhållare och dj. Och den branschen ligger nere helt nu. Just nu håller jag på mycket med att fixa vår terrass. Planterar växter och lägger in en ny matta.

Vad gör dig glad just nu?

– Det som alltid gör mig glad är att få andra att bli glada. Det är lite som karma. Gör man en person glad för den personen det goda humöret vidare. Nu satt vi på min balkong. Då solen sken satt alla grannar på sina balkonger. Plötsligt upptäckte jag att en granne satt och klämde finnar på sin kille. Jag ställde mig upp och ropade ”behöver du hjälpa att klämma finnar”. Det blev minst sagt en munter stämning i kvarteret. Haha. Även det finnklämmande paret skrattade högt.

Vad ser du fram mot?

– Att gå ut, att vara rörlig på ett vanligt sätt. Jag är ju en social varelse.

Vad är ditt bästa tips i den här speciella tiden?

– Ta till vara på tiden. Gå ut i solen. Promenera mycket. Jättemycket. Det är hög tid att se om ditt hus som är din kropp. Om du vill förändra ditt liv kan du faktiskt göra det nu. Glöm inte att dansa mycket. Dansa dig till sundhet.

Beskriv ditt livesända dj-set?

– Det ska kännas som man kommer till en fest hemma hos mig där jag spelar musik och alla – inklusive barnen dansar. Det kommer att bli mycket dans men även skoj med dig som tittar. Självklart har jag på mig mina finaste kläder och hattar. Det finns ju väldigt många ensamhushåll i Sverige och väldigt lite fester. Därför bjuder jag in er alla till min fest.

Ratta in Peter Siepens galna discoshow på lördag kl 21:00 på Aftonbladet Nöjes Facebooksida. Följ sidan redan nu så får du en notifikation när det är dags

På lördag kommer det att svänga rejält hemma hos Peter Siepen

LÄS OCKSÅ BILDBEVISEN: Därför bör alla medelåders män inspireras av Peter Siepen

LÄS OCKSÅ Superkroppsmötet: ”Det är bara att göra ett val”

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 24 april 2020 kl. 10.28