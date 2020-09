Jag har en dröm – om hur nyåret 2999 blir

Publicerad: 12 september 2020 kl. 15.11

Foto: AP Så här såg det ut i New York vid förra millennieskiftet – fast då befann sig New York-bon Bjurman i Stockholm.

NEW YORK. Det irriterar mig en smula att jag antagligen inte kommer få uppleva nästa millennieskifte.

Då lär vi ju ha utrotat sjukdomar, upphört att kriga och slutat lyssna på Billy Joel.

Min livssyn är för det mesta stämd i dur, jag delar uppfattningen att livet ska levas glatt, eller hur det nu var en stor svensk skalds kompis farsa sa i sången om ett ovanligt oförglömligt år på 60-talet.

Men det är antagligen VÄL optimistiskt att hoppas att jag ska få leva i 980 år till och uppleva även nästa millennieskifte.

Världen lär få klara sig utan mig på partyt

Alla dry martinis, blodiga biffar och geléhallon levererade av Bon-Bon på Lower East Side talar mot det – liksom mitt begränsade intresse för att springa utom när jag till äventyrs är jagad av polis.

Så nyårsafton 2999 lär världen få klara sig utan mig på partyt.

Detta har jag svårt att acceptera. Festen på Grand i Stockholm när 1999 blev 2000 hör till de absolut roligaste jag varit på och det finns inga skäl att tro att nästa baluns av samma sort blir mindre yster.

Jag känner också starkt att jag vill vara med och se hur det går och få veta vad som händer; hur 2600-talets Dylan låter, vad de har för nya såser på Smith & Wollensky och om Toronto Maple Leafs lyckats vinna Stanley Cup vid det laget.

Gretas värsta farhågor kan ha slagit in

Risken finns förstås att världen överhuvudtaget inte existerar när dåtidens Jarl Kulle ska göra sig redo att trampa upp till Skansen och ryta om ringande klockor, det dominerande djuret har som bekant ett självdestruktivt drag och Gretas värsta farhågor kan ha slagit in för länge sedan.

Men jag väljer även i det avseendet att inta en mer optimistisk hållning och föreställer mig att mänskligheten gjort enorma framsteg innan dess. De som lever då kommer betrakta oss som vi betraktar medeltidens barbarer.

”Stackare”, kan jag höra dem rysa, ”de hade sjukdomar och gick i krig och led av tandvärk. Somliga av dem lyssnade på Billy Joel och några tyckte till och med att banan på pizza var gott”.

Sova har vi för fan inte tid med

De kommer förstås också ha avskaffat sömn långt innan nästan årtusende närmar sig. Att vi fortfarande lever en tredjedel av livet i medvetslöshet måste ju betraktas som ett gravt evolutionärt misslyckande. Det har vi för fan inte tid med, i synnerhet när våra liv nu är så korta att vi inte ens kan förvänta oss att få uppleva två millennieskiften. Sömnbehovet borde således vara som svanskotan. En rest av något som inte behövs längre.

Men som sagt, chansen att få vara med ända tills dess är liten. Så det är lika bra att redan nu party like it’s 2999.

ORSAKER TILL EXTAS

New Order – Be a Rebel (Singel)

Fin liten popdänga.

Chef’sTable:BBQ (Netflix)

Mat har aldrig varit godare på tv)

Bruce Springsteen & The E Street Band – Letter to You (Singel)

Ingen barnburner, men…bra.

Av: Per Bjurman

