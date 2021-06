Kim Kardashian bryter tystnaden om skilsmässan

”Känner mig så misslyckad”

I vintras ansökte Kim Kardashian om att skilja sig från Kanye West.

Nu berättar realitystjärnan för första gången om uppbrottet.

– Han förtjänar någon som stöttar honom i allt han gör, säger hon.

I februari kom beskedet efter månader av spekulationer: Kim Kardashian, 40, och Kanye West , 43, hade ansökt om skilsmässa. Stjärnorna har inte kommenterat beslutet förrän nu. I torsdagens avsnitt av ”Keeping up with the Kardashians” öppnar realityprofilen upp sig om uppbrottet.

– Jag kan inte göra det här mer ärligt talat. Varför har jag fastnat på den här platsen i flera år? Liksom, han flyttar till en annan stat varje år. Jag måste hålla ihop så att jag kan uppfostra barnen. Han är en fantastisk pappa, han har gjort ett otroligt jobb, säger hon i serien.

Systern Kourtney Kardashian, 42, svarar då att Kanye fortfarande skulle vara en bra pappa, trots en skilsmässa.

– Jag tycker han förtjänar någon som stöttar honom i allt han gör, följer med honom överallt och flyttar till Wyoming. Jag kan inte göra det. Han borde ha en fru som stöttar hans val och som reser med honom och gör allt det här. Jag kan inte. Jag känner mig så misslyckad. Det är mitt tredje äktenskap. Ja, jag känner mig som en förlorare, men jag inte ens tänka på det. Jag vill vara lycklig, säger Kim vidare.

helskärm Kanye West och Kim Kardashian. Visa mer Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Överens om vårdnaden

Till kameran säger Khloé Kardashian, 36, att Kim har kämpat med relationsproblem utanför rampljuset.

– Det är jobbigt eftersom Kim tydligt kanaliserar så mycket av sin frustration och ilska, och ibland så tar hon ut det på annat som inte har något med problemen att göra, säger hon.

Enligt källor till Us Weekly bestämde sig Kim för att ansöka om skilsmässa efter ett stort bråk. Kimye kom överens om delad vårdnad om deras fyra barn North, 7, Saint, 5, Chicago, 3, och Psalm, 2. Paret var gifta i sex år innan uppbrottet.

