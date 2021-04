Följ ”Let’s dance” – minut för minut

De sex par som tävlar i kvällens "Let's dance".

Sex par ska bli fem. I kvällens ”Let’s dance” ska deltagarna framföra en dans till någon som betytt extra mycket för dem.

Det här dansar paren i kväll:

1. Michel Tornéus och Jasmine Takács

Dans: Contemporary

Musik: ”Du måste finnas” – Newkid.

2. Kristina ”Keyyo” Petrushina och Hugo Gustafsson

Dans: Contemporary

Musik: ”Girl on fire” – Alicia Keys

3. Filip Lamprecht och Linn Hegdal

Dans: Contemporary

Musik: ”April april” – Lill-Babs.

4. Anis Don Demina och Katja Luján Engelholm

Dans: Contemporary

Musik: ”Halo” – Beyoncé.

5. Carola Häggkvist och Tobias Karlsson

Dans: Contemporary

Musik: ”You’ll be in my heart” – Phil Collins.

6. Hanna Hedlund och Tobias Wallin

Dans: Contemporary

Musik: ”Slipping through my fingers” – ABBA.

7. Alla paren

Dans: Weinervals

Musik: ”A thousand years” – Christian Perri.

10+10+10 = 30 poäng till Hanna Hedlund.

9+9+9 = 27 poäng till Carola.

Foto: Annika Berglund

Carola och sonen Amadeus vid pappa Jans grav.

10+10+10 = 30 poäng till Anis Don Demina.

Chockade av toppoängen.

Anis Don Deminas mamma.

Roas av Anis Don Deminas mamma.

8+8+7 = 23 poäng till Filip.

Filip med mormor Lill-babs Svensson.

9+9+8 = 26 poäng till Keyyo.

Keyyos mamma får veta att dottern ska hylla henne med en dans.

Keyyo hyllade sin mamma.

10 + 9 + 10 = 29 poäng för Michels dans.

Tove Styrke öppnade showen.

Kristin Kaspersen hejade på sonen Filip Lamprecht

Michel i tårar.

